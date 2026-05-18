GK Quiz: बताओ पपीता के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है?

Quiz Questions and Answers: जनरल नॉलेज का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट और फैक्ट्स की व्यापक समझ और जागरूकता से है जो किसी खास क्षेत्र के लिए नहीं हैं. इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, समसामयिक घटनाक्रम और बहुत कुछ समेत सब्जेक्ट्स की एक सीरीज शामिल है. अच्छा सामान्य ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि यह लोगों को दुनिया की अच्छी तरह से समझ रखने, सार्थक बातचीत में इन्वॉल्व होने और सही फैसला लेने में मदद देता है. यह किताबें, समाचार पत्र पढ़ने और वर्तमान घटनाओं से अपडेट रहने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है.

सवाल 1 - नींबू के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है?

जवाब 1 - केला, आम, सेब, तरबूज और अच्छी तरह से पकी हुई स्ट्राबेरी उनके साथ नींबू का रस भूलकर भी नहीं मिलाना चाहिए. इससे ब्लॉटिंग और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होने लगती है. छाछ के साथ भी नींबू का रस ऐड नहीं करना चाहिए.

सवाल 2 - दही में नींबू मिलाकर खाने से क्या होता है?

जवाब 2 - दही के साथ नींबू का सेवन भी पेट के लिए हानिकारक है. नींबू का एसिड दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, जिससे पाचन तंत्र कमजोर होता है और एसिडिटी बढ़ सकती है.

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सवाल 3 - पपीता के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है?

जवाब 3 - पपीता के साथ नींबू खाने से इंसान मर सकता है.

सवाल 4 - पपीता कब नहीं खाना चाहिए?

जवाब 4 - प्रेग्नेंसी में न खाएं पपीता ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें पपीता खाने से बचना चाहिए.

सवाल 5 - भूखे पेट पपीता खा सकते हैं क्या?

जवाब 5 - रोजाना सुबह खाली पेट पपीता का सेवन करने पर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है.