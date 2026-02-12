GK Quiz: क्या कोई भी कर सकता है भारत बंद का ऐलान? ये संवैधानिक है या असंवैधानिक, यहां जानिए

Is Bharat Bandh Constitutional or Unconstitutional: देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है. 12 फरवरी 2026 को 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों की ओर से हड़ताल की जा रही है. किसान संगठन, ट्रेड यूनियनों समेत अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल करेंगे. लेबर सुधारों और दूसरी पॉलिसी के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया. भारत में कई बार ऐसा हुआ है जब किसी यूनियनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है. ऐसे में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या कोई भी भारत बंद का ऐलान कर सकता है? भारतीय कानून में भारत बंद को लेकर क्या नियम हैं? भारत बंद संवैधानिक है या असंवैधानिक? आइए भारत बंद से जुड़े सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब (Bharat Bandh General Knowledge) जानते हैं.

सबसे बड़ा भारत बंद कब हुआ था, जब एक साथ सब कुछ ठप हो गया था?

भारत बंद के इतिहास में 2 अप्रैल 2018 का दिन सबसे बड़े भारत बंद को लेकर जाना जाता है. ये एक ऐसा दिन था जब मीडिया तक इस बात की जानकारी नहीं पहुंच पाई थी और अचानक भारत बंद कर दिया गया था. इतिहास के पन्नों में 2 अप्रैल 2018 का दिन संपूर्ण भारत बंद के रूप में दर्ज है. भारत के दलित और आदिवासियों द्वारा भारत बंद कर दिया गया था वो सड़कों पर उतर गए थे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया था और उसे लेकर अपना गुस्सा जताने के लिए पूरे भारत दलित और आदिवासियों की बड़ी संख्या सड़कों पर आकर हड़ताल कर रही थी.

क्या कोई भी कर सकता है भारत बंद का ऐलान?

जी हां, किसी भी संगठन या समूह द्वारा भारत बंद की घोषणा की जा सकती है. हालांकि, उसे जबरदस्ती या हिंसा के जरिए लागू करना कानूनी रूप से गलत है और कानूनी नियम के अनुसार अपराध है. सरल भाषा में समझाएं तो भारत बंद का ऐलान कोई भी संगठन कर सकती है लेकिन जबरन बंद, तोड़फोड़, हिंसा या लोगों को डराना-धमकाना एक कानूनी नियम को तोड़ना है और ऐसे में कार्रवाई की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन कर सकता है भारत बंद का ऐलान?

कोई भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, नागरिक समूह आदि द्वारा भारत बंद की अपील की जा सकती है. भारत बंद का आह्वान किया जा सकता है लेकिन कानूनी आदेश नहीं माना जाता है.

भारत बंद होने से क्या सरकार रोक सकती है?

अगर कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना होती है या कोशिश की जाती है तो सरकार इसे रोकने के लिए उस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर सकती है और बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर सकती है. इस दौरान अगर हिंसा या तोड़फोड़ होती है तो कानूनी कार्रवाई और नुकासान भरपाई करवाई जा सकती है.

क्या भारत बंद संवैधानिक है या असंवैधानिक?

भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 (1) (C) में हड़ताल एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को उनकी बात रखने का अधिकार देता है. बिना हिंसा के हड़ताल या भारत बंद किया जा सकता है. हालांकि संविधान में ये भी साफ है कि किसी निवासी या नागरिकों को बंद, हड़ताल या चक्का जाम आयोजन करने का मौलिक अधिकार नहीं है. हड़ताल असंवैधानिक नहीं माना जाता है क्योंकि किसी चीज का विरोध करना एक मूल्यवान अधिकार है.

हड़ताल नहीं है मौलिक अधिकार

1961 में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद(1)(सी) की व्याख्या के मुताबिक ट्रेड यूनियनों के पास हड़ताल करने का मौलिक अधिकार है. जबकि, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ मामले में कोर्ट ने अनुच्छेद(19)(1) के तहत संघों के गठन के विचार को खारिज किया था और कहा था कि हड़ताल मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है.

ये भी पढ़ें- School Holiday: आज भारत बंद... स्कूल-कॉलेजों की रहेगी छुट्टी या नहीं?