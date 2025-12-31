दुनिया के वो देश जहां 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता नया साल, नाम के साथ तारीखें भी हैं अलग

Advertisement
GK Quiz 1 January New Year: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता है. इसके लिए तारीख और तरीका अलग-अलग है. यहां तक की नाम भी दूसरा है, आइए इसके बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:29 PM IST
Trending Photos

New Year: 1 जनवरी... ये साल का पहला दिन माना जाता है और दुनिया के कई देशों में बहुत धूमधाम के साथ इस दिन की शुरुआत नए साल के रूप में की जाती है, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां 1 जनवरी का दिन नया साल नहीं होता है. न्यू ईयर के लिए न तो ये तारीख है और ना ही ऐसा तरीका अपनाया जाता है. दुनिया के कुछ राज्यों में नए साल की डेट और परंपराएं अलग-अलग हैं. यहां तक कि न्यू ईयर या नए साल के नाम से नहीं बल्कि दूसरे नाम दिए गए हैं. आइए दुनिया के उन देशों के नाम बताते हैं जहां 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता है.

कितने देशों में नहीं है 1 जनवरी को नए साल का चलन

लगभग 7 ऐसे देश हैं जहां 1 जनवरी को नए साल मनाने का चलन नहीं है. दुनिया के ज्यादातर देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है लेकिन ऐसे देश जहां 1 जनवरी को नया साल नहीं होता है वो सौर कैलेंडर के अनुसार चलते हैं. नाम और तारीख भी उन देशों में अलग-अलग होती है.

कौन-कौन से देशों में 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता है?

चीन, ईरान, थाईलैंड, इथियोपिया, नेपाल, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों में 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता है. यहां पर नए साल को अलग नाम और अलग तरीके के अलावा अलग तारीख पर मनाया जाता है. सौर कैलेंडर के अनुसार इन देशों में नया साल मनाया जाता है.

यहां अलग-अलग नामों से जाना जाता है नया साल

  1. चीन में नए साल को लूनर न्यू ईयर कहते हैं.
  2. थाइलैंड में नए साल को सोंगक्रान थाई नववर्ष कहते हैं.
  3. ईरान में नए साल को नौरोज कहते हैं. 
  4. इथियोपिया में नए साल को एन्कुटाटाश कहते हैं.
  5. वियतनाम में नए साल को टेट कहा जाता है.
  6. श्रीलंका में नव वर्ष को सिंहला कहते हैं.
  7. नेपाल में न्यू ईयर को अप्रैल विक्रम संवत कहते हैं.

चीन में कब मनाते हैं नया साल?

चीन में हर साल 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच नया साल पड़ता है. इसका जश्न लोग ड्रैगन और शेर के भेष में डांस करके मनाते हैं. बच्चों को लाल लिफाफे में पैसे देते हैं और परिवार के लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं.

थाइलैंड में नया साल कब मनाते हैं?

थाइलैंड में नया साल सोंगक्रान या थाई नववर्ष के नाम से जाना जाता है. यहां पर सोलर कैलेंडर को अपनाया जाता है जिसके मुताबिक हर साल अप्रैल महीने की 13 से 15 तारीख के बीच नया साल मनाते हैं. इस अवसर पर एक दूसरे के ऊपर लोग पानी फेंकते हैं और मंदिर जाते हैं.

ईरान में नया साल कब होता है? 

ईरान में हर साल 20 मार्च या 21 मार्च को नया साल मनाया जाता है. इसे ईरानी कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं जिसे फारसी नव वर्ष के प्रतीक में नौरोज के नाम से अपनाया जाता है. ईरान के अलावा अन्य देश जैसे- कुर्दिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान आदि में नौरोज मनाया जाता है.

इथियोपिया में नया साल कब मनाया जाता है?

इथियोपिया में नया एन्कुटाटाश (Enkutatash) कहलाता है जिसे हर साला 11 सितंबर को मनाया जाता है. जबकि, लीप ईयर में यहां नए साल की तारीख 12 सितंबर है. ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 7 से 8 महीने पीछे इथियोपियाई कैलेंडर होता है. इस वजह से यहां नए साल की शुरुआत 11 सितंबर से होती है.

वियतनाम में नया साल कब मनाया जाता है?

वियतनाम में टेट को चंद्र नव वर्ष के साथ मनाया जाता है. जनवरी की आखिरी तारीख से फरवरी के मध्य के बीच में इसे मनाया जाता है. हर साल की डेट अलग-अलग होती है. 

श्रीलंका में कब मनाया जाता है नव वर्ष?

श्रीलंका में नव वर्ष को 13 अप्रैल और 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है. पंचांग अनुसार जब सूर्य ग्रह द्वारा मीन राशि में गोचर किया जाता है तब यहां नया साल मनाया जाता है. इसे फसल कटाई और मौसम में बदलाव का प्रतीक भी माना जाता है.

नेपाल में कब मनाया जाता है न्यु ईयर?

नेपाल में विक्रम संवत को अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है. यहां पर विक्रम संवत पंचांग को अपनाया जाता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से करीब 57 साल आगे है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: क्यों 1 जनवरी को ही मनाया जाता है नया साल?

1 january new year

