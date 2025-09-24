GK Quiz: कहां हुआ था चौरी-चौरा कांड? महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा था असहयोग आंदोलन
Chauri Chaura Incident GK Quiz: इतिहास के पन्नों को अगर खोलने बैठ जाए तो कई सारे किस्से-कहानियां मिल सकते हैं. कुछ ऐसे ही जिसके बारे में जान लेने से आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप सवाल का जवाब दे सकेंगे. आइए कुछ सवाल-जवाब के साथ आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.  

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:01 AM IST
Chauri Chaura Incident General Knowledge: अगर आप इतिहास के बारे में पढ़ना और जानना पसंद करते हैं तो ‘चौरी चौरा कांड’ का नाम तो आपने भी सुना ही होगा. भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है. इसके कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 'असहयोग आंदोलन' वापस लेना पड़ गया था. चौरी चौरा कांड के अलावा अन्य इतिहास के सवाल-जवाब जानते हैं या नहीं? ये आप आज के सामान्य ज्ञान के जरिए जान सकते हैं. चौरी-चौरा कांड कहां हुआ था? ये जानने के साथ आइए अन्य सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- कब हुआ था चौरी-चौरा कांड?

उत्तर:-  भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से एक अहम घटना चौरी-चौरा कांड है जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था.

सवाल 2:- क्या है चौरी-चौरा कांड?

उत्तर:- पुलिस चौकी में आग लगाने के साथ 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने के कारण चौरी-चौरा कांड जाना जाता है.

सवाल 3:- कहां हुआ था चौरी-चौरा कांड?

उत्तर:- यूपी के गोरखपुर में चौरी-चौरा कांड हुआ था. अंग्रेजी हुकूमत से परेशान होकर भारतीयों द्वारा पुलिस चौकी में आग लगाई गई थी. इस घटना में करीब 23 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी.

सवाल 4:- क्यों वापस लेना पड़ा था गांधी जी को असहयोग आंदोलन?

उत्तर:- गोरखपुर में हुए चौरी-चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी बहुत आहत हुए थे और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था. उन्होंने 5 दिन का उपवास भी रखा था.

सवाल 5:- कब और क्यों शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन?

उत्तर:- महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजी हुकूमत से परेशान और उनके खिलाफ इस आंदोलन को चलाया गया था.

सवाल 6:- अंग्रेजों के खिलाफ किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था?

उत्तर:- अंग्रेजों के खिलाफ किया गया असहयोग आंदोलन सबसे पहला जन आंदोलन है. चौरी-चौरा कांड और असहयोग आंदोलन एक दूसरे से जुड़ा है. असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की जनता साथ थी.

सवाल 7:- गांधी जी को कब दी गई थी 6 साल की कैद की सजा?

उत्तर:- 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था और जज ब्रूम फील्ड की ओर से गांधी जी को 6 साल के लिए कैद की सजा दी गई थी. खराब सेहत के कारण करीब दो साल में ही 5 फरवरी 1924 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया गया था.

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

