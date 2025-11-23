GK Quiz: क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान कौन है?

GK Trending Quiz: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार अगर उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो उनके पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 यूनिक सवाल और जवाब का सेट लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ आपकी तैयारी को मजबूत करने में मदद करेगा.

सवाल 1: दुनिया का सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सा है?

जवाब: दुनिया की सबसे भारी प्राकृतिक धातु घनत्व (Density) के आधार पर ऑस्मियम (Osmium) है.

सवाल 2: कौन सा जीव बिना सिर के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है?

जवाब: कॉकरोच (तिलचट्टा) वह जीव है, जो बिना सिर के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है.



सवाल 3: भारत का कौन सा राज्य ‘ब्लैक राइस’ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?

जवाब: भारत में ब्लैक राइस (काला चावल) उत्पादन के लिए मणिपुर सबसे प्रसिद्ध राज्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है.

सवाल 5: किस भारतीय नदी को 'बंगाल का शोक' कहा जाता है?

जवाब: दामोदर नदी को 'बंगाल का शोक' कहा जाता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, जलपरी की कहानी सबसे पहले किस देश में लिखी गई थी?​

सवाल 6: भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है?

जवाब: भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है.

सवाल 7: किस पक्षी की आंख उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है?

जवाब: शुतुरमुर्ग (Ostrich) की आंख उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है.

सवाल 8: किस जानवर के गले में आवाज की थैली नहीं होती है?

जवाब: जिराफ एक ऐसा जानवर है, जिसके गले में आवा की थैली (Sound Pouch) नहीं होती है.

सवाल 9: भारत का कौन सा राज्य ‘स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया’ के नाम से प्रसिद्ध है?

जवाब: केरल 'स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया' के नाम से प्रसिद्ध है.

सवाल 10: पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान कौन है?

जवाब: पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान जमैका के एथलीट 'उसेन बोल्ट' है, जिन्होंने 2009 में 100 मीटर की दौड़ को 9.58 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: 100 साल में सिर्फ एक बार खिलता है यह चमत्कारी पौधा, क्या आप जानते हैं नाम?