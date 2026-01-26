Advertisement
trendingNow13087266
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: शॉकिंग फैक्ट: दुनिया के किस देश में 5 लाख का नोट चलता है?

GK Quiz: शॉकिंग फैक्ट: दुनिया के किस देश में 5 लाख का नोट चलता है?

Trending Quiz: दुनिया के किस देश में 5 लाख का नोट चलता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: शॉकिंग फैक्ट: दुनिया के किस देश में 5 लाख का नोट चलता है?

GK Trending Quiz: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अब तक छापी गई सबसे बड़ी करेंसी नोट ₹10,000 (दस हजार रुपये) की है, जिसे पहली बार 1938 में जारी किया गया था और साल 1954 में फिर से जारी किया गया. हालांकि, 10 हजार के नोट को 1978 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया. वहीं, वर्तमान में प्रचलन में सबसे बड़ा नोट ₹500 का है, जबकि ₹2000 के नोट को बंद किया जा चुका है. क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस देश में 5 लाख का नोट चलता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी क्रैक करने में आपकी सहायता करेगा. 

सवाल 1: अंतरिक्ष में जाने वाले पहला जानवर कौन सा था?
जवाब: अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर लाइका (Laika) नाम का एक रूसी कुता था, जिसे 03 नवंबर, 1957 को सोवियत संघ (Soviet Union) ने स्पुतनिक 2 (Sputnik 2) नामक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की कक्षा (Orbit) में भेजा था.

सवाल 2: अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन सा था?
जवाब: अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव फल मक्खी (Fruit Fly) थी, जिसे 1947 में सोवियत संघ ने V-2 रॉकेट से भेजा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है?
जवाब: सूर्य की ऊर्जा मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) प्रक्रिया से बनती है.

सवाल 4: कंगारू के बच्चों को क्या कहते हैं?
जवाब: कंगारू के बच्चे को जोई (Joey) कहते हैं. 

सवाल 5: दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था?
जवाब: दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस 'ब्रेन' (Brain) पाकिस्तान ने 1986 में बनाया था.

ये भी पढ़ें: Republic Day Quiz 2026: दुश्मन बना मेहमान... क्या आप जानते हैं, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पाकिस्तान कब बना था चीफ गेस्ट?

सवाल 6: भारत के किस राज्य में केले का उत्पादन सबसे ज्यादे होता है?
जवाब: भारत में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है.

सवाल 7: दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? 
जवाब: दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एन्जिल जलप्रपात (Angel Falls) है. 

सवाल 8: दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) नामक देश में बोली जाती हैं. यहां 840 से अधिक अलग-अलग जीवित भाषाएं हैं.

सवाल 9: भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
जवाब: भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (Jim Corbett National Park) है, जो उत्तराखंड में स्थित है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश में 5 लाख का नोट चलता है?
जवाब: वियतनाम (Vietnam) दुनिया का वह देश है, जहां 5 लाख (500,000) का नोट चलता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Question: यहां नहीं है सांपों का डर... दुनिया के किस देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
Jammu and Kashmir news
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
26 जनवरी की परेड में राहुल खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
Republic Day
26 जनवरी की परेड में राहुल खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Republic Day
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
Mumbai News
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?
Punjab
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?
फ्री में चाय न देने पर हमलावरों ने दुकानदार को पीटा, ग्राहकों को भी नहीं बख्शा
maharashtra hindi news
फ्री में चाय न देने पर हमलावरों ने दुकानदार को पीटा, ग्राहकों को भी नहीं बख्शा
अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकती है खास नियम
Vande Mataram
अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकती है खास नियम
क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
Shashi Tharoor
क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
India-EU
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
77th Republic Day 2026
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!