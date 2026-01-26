GK Quiz: शॉकिंग फैक्ट: दुनिया के किस देश में 5 लाख का नोट चलता है?

GK Trending Quiz: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अब तक छापी गई सबसे बड़ी करेंसी नोट ₹10,000 (दस हजार रुपये) की है, जिसे पहली बार 1938 में जारी किया गया था और साल 1954 में फिर से जारी किया गया. हालांकि, 10 हजार के नोट को 1978 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया. वहीं, वर्तमान में प्रचलन में सबसे बड़ा नोट ₹500 का है, जबकि ₹2000 के नोट को बंद किया जा चुका है. क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस देश में 5 लाख का नोट चलता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी क्रैक करने में आपकी सहायता करेगा.

सवाल 1: अंतरिक्ष में जाने वाले पहला जानवर कौन सा था?

जवाब: अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर लाइका (Laika) नाम का एक रूसी कुता था, जिसे 03 नवंबर, 1957 को सोवियत संघ (Soviet Union) ने स्पुतनिक 2 (Sputnik 2) नामक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की कक्षा (Orbit) में भेजा था.

सवाल 2: अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन सा था?

जवाब: अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव फल मक्खी (Fruit Fly) थी, जिसे 1947 में सोवियत संघ ने V-2 रॉकेट से भेजा था.

सवाल 3: सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है?

जवाब: सूर्य की ऊर्जा मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) प्रक्रिया से बनती है.

सवाल 4: कंगारू के बच्चों को क्या कहते हैं?

जवाब: कंगारू के बच्चे को जोई (Joey) कहते हैं.

सवाल 5: दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था?

जवाब: दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस 'ब्रेन' (Brain) पाकिस्तान ने 1986 में बनाया था.

सवाल 6: भारत के किस राज्य में केले का उत्पादन सबसे ज्यादे होता है?

जवाब: भारत में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है.

सवाल 7: दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एन्जिल जलप्रपात (Angel Falls) है.

सवाल 8: दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) नामक देश में बोली जाती हैं. यहां 840 से अधिक अलग-अलग जीवित भाषाएं हैं.

सवाल 9: भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?

जवाब: भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (Jim Corbett National Park) है, जो उत्तराखंड में स्थित है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश में 5 लाख का नोट चलता है?

जवाब: वियतनाम (Vietnam) दुनिया का वह देश है, जहां 5 लाख (500,000) का नोट चलता है.

