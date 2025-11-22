Advertisement
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, जलपरी की कहानी सबसे पहले किस देश में लिखी गई थी?

Trending Quiz: जलपरी की कहानी सबसे पहले किस देश में लिखी गई थी? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 22, 2025, 04:50 PM IST
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, जलपरी की कहानी सबसे पहले किस देश में लिखी गई थी?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास सभी विषयों की मजबूत जानकारी के साथ जनरल नॉलेज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है, जो उम्मीदवार को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 यूनिक सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे.

सवाल 1: भारत में सबसे पहली डाक टिकट किस वर्ष जारी की गई थी?
जवाब: भारत में सबसे पहली डाक टिकट 1854 में जारी की गई थी.

सवाल 2: दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे छोटी नदी रो नदी (Roe River) है, जो अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित है.
 
सवाल 3: किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है?
जवाब: दरियाई घोड़े (Hippopotamus) के दूध का रंग गुलाबी होता है.

सवाल 4: किस देश में नोटों के बजाय प्लास्टिक की मुद्रा चलती है?
जवाब: ऑस्ट्रेलिया पहला देश था, जिसने 1988 में प्लास्टिक के नोटों का उपयोग शुरू किया और 1996 तक पूरी तरह से कागज के नोटों को बंद कर दिया.

सवाल 5: भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था?
जवाब: भारत का पहला रेलवे स्टेशन बोरीबंदर (अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) था, जो मुंबई में स्थित है.

सवाल 6: दुनिया का एकमात्र जीव कौन सा है, जो कभी नहीं मरता?
जवाब: दुनिया में अमर जेलीफिश (Turritopsisdohrnii) ही एकमात्र ऐसा जीव है, जो जैविक रूप से कभी नहीं मरता.

सवाल 7: कौन सी गैस केले को पकाने में मदद करती है?
जवाब: केले को पकाने में एथिलीन (Ethylene) गैस मदद करती है. 

सवाल 8: भारत का पहला पानी के नीचे बना मेट्रो स्टेशन कहां है?
जवाब: भारत का पहला पानी के नीचे बना मेट्रो स्टेशन कोलकाता के हावड़ा में हुगली नदी के नीचे स्थित है.

सवाल 9: पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाली मछली कौन सी है?
जवाब: पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाली मछली सेलफिश (Sailfish) है. 

सवाल 10: जलपरी की कहानी सबसे पहले किस देश में लिखी गई थी?
जवाब: जलपरी (Mermaid) की सबसे पुरानी कहानी सबसे पहले प्राचीन असीरिया (Ancient Assyria) (वर्तमान सीरिया और इराक) में लिखी गई थी.

