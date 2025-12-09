Advertisement
GK Quiz: धरती का अनोखा देश: जहां आधा साल दिन, आधा साल रात, क्या आप जानते हैं नाम?

Trending Quiz: किस देश में सूरज 6 महीने तक नहीं उगता और 6 महीने तक नहीं डूबता है? आइए आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और सामान्य ज्ञान के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:36 PM IST
GK Quiz: धरती का अनोखा देश: जहां आधा साल दिन, आधा साल रात, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Trending Quiz: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब के सेट लेकर आए हैं. जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को उसमें सफलता दिलाने में मदद करेगा. आप चाहे तो ये 10 साल और उनके जवाब  नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: किस गैस का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है?
जवाब: आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है.

सवाल 2: दुनिया के किस समुद्र का कोई किनारा नहीं है?
जवाब: दुनिया का एकमात्र समुद्र जिसका कोई किनारा (Coastline) नहीं है, वह सारगैसो सागर (Sargasso Sea) है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है.
 
सवाल 3: किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे कम है?
जवाब: भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है.

सवाल 4: दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे छोटी नदी रो नदी (Roe River) है, जो अमेरिका के मोंटाना राज्य में है. 

सवाल 5: दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी (Nile River) है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: नाम जानकर हैरान रह जाएंगे! दुनिया के इस देश में बोली जाती है सबसे अधिक भाषाएं

सवाल 6: कौन सा जीव हर चीज का स्वाद अपने पैरों से लेता है?
जवाब: तितली (Butterfly) वह जीव है, जो अपने पैरों से हर खाने का स्वाद लेती है.

सवाल 7: दुनिया का सबसे शोर करने वाला जानवर कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे शोर करने वाला जानवर स्पर्म व्हेल (Sperm Whale) है, जो 230 डेसिबल तक की आवाज निकाल सकती है.

सवाल 8: इंसानी आंखों से कौन सा रंग सबसे पहले पहचान में आता है?
जवाब: इंसानी आंखों से सबसे पहले पहचाने जाने वाला रंग पीला (Yellow) है. 

सवाल 9: मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे तेजी से ठीक होता है?
जवाब: मानव शरीर में कॉर्निया और जीभ सबसे तेजी से ठीक होने वाले अंगों में से हैं. 

सवाल 10: किस देश में सूरज 6 महीने तक नहीं उगता और 6 महीने तक नहीं डूबता?
जवाब: धरती के जिस देश में सूरज 6 महीने तक नहीं उगता और 6 महीने तक नहीं डूबता, वह नॉर्वे (Norway) है, जिसे 'मध्यरात्रि सूर्य की भूमि' (Land of the Midnight Sun) भी कहा जाता है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: धरती का सबसे अनोखा समुद्र, जिसमें डूबना है नामुमकिन, क्या आप जानते हैं नाम?

