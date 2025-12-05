GK Quiz: धरती का सबसे अनोखा समुद्र, जिसमें डूबना है नामुमकिन, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Trending Quiz: जिसे तैरना नहीं आता है, उसके लिए गहरे पानी में डूबना एक स्वाभाविक खतरा है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया का ऐसा कौन सा समुद्र है, जिसमें कोई चाह कर भी डूब नहीं सकता है. आइए हम आपको जीके के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता दिलाने के लिए आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: मानव शरीर का कौन सा अंग जन्म के बाद बढ़ना बंद कर देता है?

जवाब: मानव शरीर का एकमात्र अंग जो जन्म के बाद बढ़ना बंद कर देता है, वह कान का सबसे छोटा हिस्सा 'स्टेपीज' (Stapes) है, जो मध्य कान में होता है. इसी के साथ आंख का कॉर्निया (Cornea) भी जन्म के समय जितना बड़ा होता है, उतना ही बड़ा रहता है.

सवाल 2: भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?

जवाब: भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला (Aravalli Range) है



सवाल 3: दुनिया के किस देश में सूर्योदय सबसे पहले होता है?

जवाब: दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय किरिबाती (Kiribati) देश के प्रशांत महासागर में स्थित मिलेनियम आइलैंड (Millennium Island) पर होता है.

सवाल 4: दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग (Ostrich) है.

सवाल 5: दुनिया में सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा किसे माना जाता है?

जवाब: दुनिया की सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा तमिल (Tamil) को माना जाता है.

सवाल 6: खाने की वह कौन सी चीज है, जो हजारों सालों तक खराब नहीं होती?

जवाब: हजारों सालों तक खराब न होने वाली खाने की चीज शहद (Honey) है.

सवाल 7: ऐसा कौन सा फल है, जिसमें कीड़े नहीं करते हैं?

जवाब: केला एक ऐसा फल है, जिसमें आमतौर पर कीड़े नहीं लगते हैं.

सवाल 8: किस जानवर का दिल उसके सिर में होता है?

जवाब: झींगा (Shrimp) का दिल उसके सिर में होता है.

सवाल 9: दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे छोटी नदी रो नदी (Roe River) है, जो अमेरिका में है.

सवाल 10: धरती के किस समुद्र में कोई चाह कर भी डूब नहीं सकता?

जवाब: धरती का वह समुद्र जिसमें कोई चाहकर भी डूब नहीं सकता, वह मृत सागर (Dead Sea) है.

