Advertisement
trendingNow12975094
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: भारत का वो अनोखा गांव कौन सा है, जहां लोग आज भी अपने घर, दुकान या बैंक में ताला नहीं लगाते?

Trending Quiz: भारत के किस गांव में लोग अपने घर, दुकान या बैंक कहीं पर ताला नहीं लगाते हैं? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: भारत का वो अनोखा गांव कौन सा है, जहां लोग आज भी अपने घर, दुकान या बैंक में ताला नहीं लगाते?

GK Trending Quiz: भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जीके यानी जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी का होना बेहद जरूरी है. सामान्य ज्ञान न सिर्फ कैंडिडेट के अकादमिक बेस को मजबूत बनाता है, बल्कि यह उनकी तार्किक सोच, निर्णय क्षमता और करंट अफेयर्स की समझ को भी बेहतर बनाता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर कैंडिडेट्स को जानकारी जरूर से होनी चाहिए.

सवाल 1: दुनिया का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी जीव कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी जीव ब्लू व्हेल (Blue Whale) है.

सवाल 2: चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
जवाब: चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया था.
 
सवाल 3: किस भारतीय शहर को ‘सिटी ऑफ लेक्स’ कहा जाता है?
जवाब: उदयपुर को 'सिटी ऑफ लेक्स' या 'झीलों का शहर' कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी (Nile River) है.

सवाल 5: किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है?
जवाब: सबसे बड़ा दिन शुक्र ग्रह पर होता है. शुक्र पर एक दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है.

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: दिमाग की कसरत: 10 ट्रिकी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे

सवाल 6: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
जवाब: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती सिरिमावो भंडारनायके (श्रीलंका) थी. 

सवाल 7: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा (दुबई) है.

सवाल 8: भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है?
जवाब: भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी.

सवाल 9: दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% और जल सतह का लगभग 46% हिस्सा कवर करता है.

सवाल 10: भारत का वो अनोखा गांव कौन सा है, जहां लोग आज भी अपने घर, दुकान या बैंक में ताला नहीं लगाते हैं?
जवाब: भारत का शनि शिंगणापुर गांव, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, वहां आज भी लोग अपने घरों, दुकानों और यहां तक कि बैंक में भी ताला नहीं लगाते हैं. यह सदियों पुरानी परंपरा भगवान शनिदेव में लोगों की गहरी आस्था और विश्वास के कारण है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे गांव की खुद सुरक्षा करते हैं.

ये भी पढ़ें: क्या आप जानते हैं, 'India that is Bharat' संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizTrending Quiz

Trending news

बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?