GK Quiz: भारत का वो अनोखा गांव कौन सा है, जहां लोग आज भी अपने घर, दुकान या बैंक में ताला नहीं लगाते?

GK Trending Quiz: भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास जीके यानी जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी का होना बेहद जरूरी है. सामान्य ज्ञान न सिर्फ कैंडिडेट के अकादमिक बेस को मजबूत बनाता है, बल्कि यह उनकी तार्किक सोच, निर्णय क्षमता और करंट अफेयर्स की समझ को भी बेहतर बनाता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर कैंडिडेट्स को जानकारी जरूर से होनी चाहिए.

सवाल 1: दुनिया का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी जीव कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी जीव ब्लू व्हेल (Blue Whale) है.

सवाल 2: चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था?

जवाब: चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया था.



सवाल 3: किस भारतीय शहर को ‘सिटी ऑफ लेक्स’ कहा जाता है?

जवाब: उदयपुर को 'सिटी ऑफ लेक्स' या 'झीलों का शहर' कहा जाता है.

सवाल 4: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी (Nile River) है.

सवाल 5: किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है?

जवाब: सबसे बड़ा दिन शुक्र ग्रह पर होता है. शुक्र पर एक दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है.

सवाल 6: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?

जवाब: दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती सिरिमावो भंडारनायके (श्रीलंका) थी.

सवाल 7: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा (दुबई) है.

सवाल 8: भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है?

जवाब: भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी.

सवाल 9: दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% और जल सतह का लगभग 46% हिस्सा कवर करता है.

सवाल 10: भारत का वो अनोखा गांव कौन सा है, जहां लोग आज भी अपने घर, दुकान या बैंक में ताला नहीं लगाते हैं?

जवाब: भारत का शनि शिंगणापुर गांव, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, वहां आज भी लोग अपने घरों, दुकानों और यहां तक कि बैंक में भी ताला नहीं लगाते हैं. यह सदियों पुरानी परंपरा भगवान शनिदेव में लोगों की गहरी आस्था और विश्वास के कारण है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे गांव की खुद सुरक्षा करते हैं.

