GK Quiz: भारत का राष्ट्र पक्षी मोर, क्या जानते हैं सभी राज्य के स्टेट बर्ड कौन-कौन

All State Bird GK Quiz: जब सवाल आता है कि भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? तो इसका जवाब हर कोई जानता है कि भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है लेकिन क्या आप भारत के राज्यों के राजकीय पक्षी के नाम जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए राजकीय पक्षी कौन-कौन से हैं जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:36 AM IST
All State Bird GK Quiz: राज्यों के संघ के रूप में भारत जाना जाता है. इसके सभी राज्यों की अपनी-अपनी एक अलग पहचान है. जलवायु, पहनावे, कला-संस्कृति और खान-पान आदि के लिए हर राज्य को जाना जाता है. भारतीय राज्यों की अलग-अलग पहचान और प्रतीक हैं. जैसे भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है. ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गोवा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के राजकीय पक्षी अलग-अलग हैं. आइए भारत के राजकीय पक्षियों के बारे में जानते हैं.

सवाल 1:- आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- गुलाब-रिंग वाला तोता

सवाल 2:- असम का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- श्वेत डैनों वाले बत्तख

सवाल 3:- बिहार का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- घरेलू गौरैया

सवाल 4:- छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- पहाड़ी मैना

सवाल 5:- गोवा का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- काले कलगी वाली बुलबुल

सवाल 6:- गुजरात का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- ग्रेटर फ्लेमिंगो

सवाल 7:- हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- काला तीतर

सवाल 8:- हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- पश्चिमी ट्रैगोपन

सवाल 9:- जम्मू-कश्मीर का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- काली गर्दन वाला सारस

सवाल 10:- केरल का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- ग्रेट हॉर्नबिल           

सवाल 11:- कर्नाटक का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- नीलकंठ

सवाल 12:- झारखण्ड का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- कोयल

सवाल 13:- अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- धनेश

सवाल 14:- त्रिपुरा का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- ग्रीन इंपीरियल कबूतर

सवाल 15:- उत्तराखण्ड का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- हिमालयी मोनाल

सवाल 16:- उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- सारस

सवाल 17:- तेलंगाना का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- नीलकंठ

सवाल 18:- पश्चिम बंगाल का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- सफेद गर्दन वाला किंगफिशर

सवाल 19:- ओड़िशा का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- मोर

सवाल 20:- राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- सोहन चिड़िया

सवाल 21:- सिक्किम का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- चिल्मिआ   

सवाल 22:- तमिलनाडु का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- पन्ना कबूतर

सवाल 23:- पंजाब का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- बाज (Northern Goshawk)

सवाल 24:- मिजोरम का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- मादा तीतर

सवाल 25:- नागालैंड का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- ब्लिथ ट्रैगोपन

सवाल 26:- मध्यप्रदेश का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- शाही बुलबुल

सवाल 27:- महाराष्ट्र का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- ग्रीन इंपीरियल कबूतर

सवाल 28:- मणिपुर का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- मादा तीतर

सवाल 29:- मेघालय का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- पहाड़ी मैना

ये भी पढ़ें- GK Quiz: एक नहीं, भारत के इस राज्य की दो राजधानियां; क्या जानते हैं आप?

