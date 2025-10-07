GK Quiz: भारत का राष्ट्र पक्षी मोर, क्या जानते हैं सभी राज्य के स्टेट बर्ड कौन-कौन

All State Bird GK Quiz: राज्यों के संघ के रूप में भारत जाना जाता है. इसके सभी राज्यों की अपनी-अपनी एक अलग पहचान है. जलवायु, पहनावे, कला-संस्कृति और खान-पान आदि के लिए हर राज्य को जाना जाता है. भारतीय राज्यों की अलग-अलग पहचान और प्रतीक हैं. जैसे भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है. ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गोवा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के राजकीय पक्षी अलग-अलग हैं. आइए भारत के राजकीय पक्षियों के बारे में जानते हैं.

सवाल 1:- आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- गुलाब-रिंग वाला तोता

सवाल 2:- असम का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- श्वेत डैनों वाले बत्तख

सवाल 3:- बिहार का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- घरेलू गौरैया

सवाल 4:- छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- पहाड़ी मैना

सवाल 5:- गोवा का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- काले कलगी वाली बुलबुल

सवाल 6:- गुजरात का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- ग्रेटर फ्लेमिंगो

सवाल 7:- हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- काला तीतर

सवाल 8:- हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- पश्चिमी ट्रैगोपन

सवाल 9:- जम्मू-कश्मीर का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- काली गर्दन वाला सारस

सवाल 10:- केरल का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- ग्रेट हॉर्नबिल

सवाल 11:- कर्नाटक का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- नीलकंठ

सवाल 12:- झारखण्ड का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- कोयल

सवाल 13:- अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- धनेश

सवाल 14:- त्रिपुरा का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- ग्रीन इंपीरियल कबूतर

सवाल 15:- उत्तराखण्ड का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- हिमालयी मोनाल

सवाल 16:- उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- सारस

सवाल 17:- तेलंगाना का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- नीलकंठ

सवाल 18:- पश्चिम बंगाल का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- सफेद गर्दन वाला किंगफिशर

सवाल 19:- ओड़िशा का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- मोर

सवाल 20:- राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- सोहन चिड़िया

सवाल 21:- सिक्किम का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- चिल्मिआ

सवाल 22:- तमिलनाडु का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- पन्ना कबूतर

सवाल 23:- पंजाब का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- बाज (Northern Goshawk)

सवाल 24:- मिजोरम का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- मादा तीतर

सवाल 25:- नागालैंड का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- ब्लिथ ट्रैगोपन

सवाल 26:- मध्यप्रदेश का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- शाही बुलबुल

सवाल 27:- महाराष्ट्र का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- ग्रीन इंपीरियल कबूतर

सवाल 28:- मणिपुर का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- मादा तीतर

सवाल 29:- मेघालय का राज्य पक्षी कौन है?

उत्तर:- पहाड़ी मैना

