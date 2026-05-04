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Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आज, क्या जानते हैं यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम?

GK Quiz: पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आज, क्या जानते हैं यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम?

West Bengal First Woman Chief Minister Name: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी इस साल किसे मिलेगी? इसका पता जल्द चल जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 04, 2026, 08:02 AM IST
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West Bengal First Woman Chief Minister Name
West Bengal First Woman Chief Minister Name

West Bengal First Woman Chief Minister Name: पश्चिम बंगाल में आज यानी 4 मई 2026 को चुनावी नतीजे हैं जिसके बाद शाम तक ये कंफर्म हो जाएगा कि बंगाल की मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठेगा? हर देश की राजनीति में पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे खास महत्व रखते हैं. इस राज्य की राजनीतिक दिशा न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डालती है. चुनाव परिणाम सामने आते ही लोगों की दिलचस्पी केवल जीत या हार तक सीमित नहीं रहती बल्कि वो राज्य के राजनीतिक इतिहास को भी समझना चाहते हैं. इसी संदर्भ में एक दिलचस्प सवाल ये भी उठता है कि पश्चिम बंगाल में किस महिला ने पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला था? क्या आप बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? आइए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री (West Bengal CM GK Quiz) से संबंधित जनरल नॉलेज सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?

15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ उस समय पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी को प्रफुल्ला चंद्र घोष ने संभाला. इस पद पर 5 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1948 तक रहे. इसके बाद वो फिर बंगाल के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 2 नवंबर 1967 से 20 फरवरी 1968 तक सीएम पद के तहत काम किया.

पश्चिम बंगाल के किस मुख्यमंत्री के नाम पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है?

पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर बिधान चंद्र रॉय को जाना जाता है जो प्रतिष्ठित चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी थे. 1948 से 1962 तक उन्होंने राज्य में सीएम की कुर्सी संभाली. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दुर्गापुर और कल्याणी जैसे शहर बसाए. 1961 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया. भारत में हर साल 1 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय को सम्मान देते हुए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (Doctor Day) मनाया जाता है.

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पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन?

पश्चिम बंगाल की पहली मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) है जो साल 2011 से सीएम की कुर्सी संभाल रही हैं. उनकी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई और विकास व बदलाव के मुद्दों पर चुनाव जीता है. वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं और 4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे चर्चा में आते ही फिर ममता का नाम सुर्खियों में है. इनका नाम एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में सामने आता है. देखना होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठेगा क्या फिर से दीदी को कुर्सी मिलेगी या अब 15 साल के बाद राज्य किसी और सीएम का चेहरा देखना चाहता है.

ये भी पढ़ें- 2011 से ममता बनर्जी बंगाल की सीएम, क्या जानते पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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