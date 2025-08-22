GK Quiz: क्या आप जानते हैं सड़क पर बनी सफेद और पीली लाइन का मतलब? यहां जानिए
GK Quiz: सड़क पर अगर किसी रंग की लाइन दिखती है तो इसे ऐसे ही नजरअंदाज न करें, हर रंग की पट्टी का मतलब अलग-अलग होता है. आइए जानते हैं कि सड़क पर क्यों पीली और सफेद रंग की लाइनें होती हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 02:35 PM IST
GK Quiz: सामान्य ज्ञान में अक्सर में बहुत सरल से सवाल का जवाब न जानने पर भी पीछे रह जाते हैं. आए दिन आप जिस सड़क से गुजरते हैं और उस पर दिख रही अलग-अलग रंग की पट्टियों को देखते हैं तो क्या कभी जानने की कोशिश की है कि इसका क्या मतलब हो सकता है? क्यों हर सड़क पर अलग-अलग तरह की पट्टियां होती है? क्यों सड़क पर ब्रोकन लाइन के साथ सफेद पट्टी होती है? क्यों सड़क पर एक सॉलिड सफेद लाइन होती है? सड़क पर पीली लाइन का मतलब क्या होता है? अगर आप इन सभी सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो आइए बताते हैं.

सड़क पर एक साथ दो सफेद लाइन

अगर सड़क पर डबल व्हाइट लाइन देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वाहन चालक को किसी भी परिस्थिति में लेन को नहीं बदल सकता है. हाईवे और बहुत व्यस्त सड़कों पर एक साथ एक जैसी दो सफेद लाइन को बनाया जाता है. इस ट्रैफिक नियम का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है वरना भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

सॉलिड सफेद लाइन

सड़क पर अगर सॉलिड सफेद रंग की लाइन दिखे तो ये न समझे कि वो सजावट के तौर पर है बल्कि ये लाइन वाहन चालकों के लिए एक संदेश होता है. अगर बिना किसी गैप के सड़क पर सफेद लाइन बनी है तो इसका मतलब है कि वाहन चालक को इस पट्टी को पार नहीं करना है. आमतौर पर सॉलिड सफेद लाइन वहां होती है जहां चालक के लिए लेन बदलना खतरनाक हो सकता है. इसलिए अगर मोड़, एक्सीडेंट प्रोन या ब्रिज जैसा एरिया होता है तो वहां की सड़क पर सॉलिड सफेद रंग की लंबी लाइन होती है. 

छोटे-छोटे गैप के साथ सफेद लाइन

सड़क पर अगर सफेद रंग की लाइन छोटे-छोटे गैप के साथ दिखती है तो इसका मतलब है कि वाहन चालक इस लाइन को पार कर सकते हैं. हालांकि, इसकी भी एक शर्त ये है कि ऐसा तब किया जा सकता है जब सामने से कोई दूसरा वाहन न आ रहा हो वरना सुरक्षा के लिहाज से ये खतरनाक साबित हो सकता है. कम ट्रैफिक या वाहनों की गति धीमी वाली सड़कों पर इस लाइन को देखा जा सकता है.

जेब्रा क्रॉसिंग

सड़क के बीच रेड लाइट के पास अगर आप एक साथ बहुत सारी लाइन देखी है जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है तो ये सफेद धारीदार लाइन सजावट के लिए नहीं है बल्कि इसका मतलब है कि यहां से पैदल यात्री सुरक्षित रूप से जा सकते हैं. वाहन चालक इस लाइन पर खड़ा नहीं हो सकता है. पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग से जाने के लिए वाहन चालक को मदद करनी होती है और अपनी गाड़ी को रोककर रखना होता है.

व्हाइट एरो मार्किंग

सड़क पर सीधी लाइन के अलावा सफेद रंग में एरो भी बने देखे होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं? नहीं तो बता दें कि इसे उस सड़क पर देखा जाता है जहां गाड़ी को उसी दिशा में मुड़ना होता है. सीधी लाइन का मतलब है कि गाड़ी को आगे जाना है जबकि, एरो लाइन का मतलब है कि वाहन को उसी दिशा में मुड़ना है.

सड़क पर पीली पट्टी का मतलब क्या है?

सड़क पर पीली लाइन का मतलब होता है कि वाहन किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक कर सकता है लेकिन वो उस लाइन को पार नहीं कर सकता है. इस लाइन का मतलब सभी राज्य में ज्यादातर अलग ट्रैफिक नियम के अनुसार है. तेलंगाना की सड़कों पर पीली लाइन का मतलब होता है कि वाहन लाइन के अंदर रहकर ओवरटेक नहीं कर सकता है.

