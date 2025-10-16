Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: क्या जानते हैं, दुनिया के सबसे बदबूदार फल का नाम? वर्ल्ड फूड डे पर जानें खाने की अजीब जनरल नॉलेज

Food GK Quiz: सबसे अहम विषयों में से एक जनरल नॉलेज है. अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके से संबंधित सवाल पूछे भी जाते हैं जिनमें बेसिक या ट्रिकी जैसे सवाल भी होते हैं. आइए कुछ जनरल नॉलेज के सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:09 AM IST
Food GK Quiz: एक अच्छी जनरल नॉलेज प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर जॉब इंटरव्यू में काम की साबित हो सकती है. देश-दुनिया के बारे में पता होने के कारण अन्य सामान्य ज्ञान का होना बेहद जरूरी है. हालांकि, जीके सवाल थोड़े ट्रिकी होते हैं जिस वजह से जवाब देना सभी के लिए आसान भी नहीं हो पाता है, लेकिन अच्छे जीके नॉलेज से सवाल का जवाब भी देना आसान हो सकता है. अगर आप एक छात्र हैं या नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए सामान्य ज्ञान की मजबूती बनाए रखना बेहद जरूरी है. आज हम फूड दिवस के मौके पर कुछ ऐसे सवाल-जवाब लेकर आए हैं जो आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने वाले हो सकते हैं.

सवाल 1:- कब मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस?

उत्तर :- हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस (World Food Day) मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा से संबंधित जागरूकता को बढ़ाना है.

सवाल 2:- क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे?

उत्तर :- 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की स्थापना की वर्षगांठ होती है. इस वजह से हर साल फूड दिवस मनाते हैं.

सवाल 3:- दुनिया का सबसे बदबूदार फल कौन सा होता है?

उत्तर :- दुनिया का सबसे बदबूदार फल डूरियन होता है.

सवाल 4:- किस सब्जी में छोटे-छोटे पेड़ दिखते हैं?

उत्तर :- ब्रोकली की सब्जी में छोटे-छोटे पेड़ देखे जा सकते हैं.

सवाल 5:- दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा कौन सा है?

उत्तर :- दुनिया का सबसे महंगा लुई XIII पिज्जा है जिसकी कीमत 12000 डॉलर है.

सवाल 6:- दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है?

उत्तर :- विश्व के सबसे महंगे मसालों में से एक केसर है.

सवाल 7:- किस देश का लोकप्रिय व्यंजन कीड़ा है?

उत्तर :- जिम्बाब्वे का लोकप्रिय व्यंजन मोपेन स्ट्राइप्ड वर्म जो एक तरह का कीड़ा है.

सवाल 8:- किस राष्ट्रपति को जेली बीन मैन कहा जाता है?

उत्तर :- अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को जेली बींस बहुत पसंद है जिस वजह से उन्हें जेली बीन मैन कहा जाता है.

GK quiz

