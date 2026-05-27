GK Quiz: क्या आप जानते हैं भारत के सबसे बड़े मंदिर और मस्जिद का नाम?

General Knowledge Questions with Answers: भारत में कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है जिसकी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो अपना सामान्य ज्ञान (GK) मजबूत रखें. भारत में होने वाली यूपीएससी (UPSC), एसएससी (SSC), एमपीपीएससी (MPPSC), यूपीपीएससी (UPPSC), जेपीएसपी (JPSC), आरपीएससी (RPSC) और बीपीएससी (BPSC) सहित कई बड़ी परीक्षाएं और इंटरव्यू में भी जनरल नॉलेज से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं. इसलिए देश-दुनिया, विज्ञान, राजनीतिक, इतिहास, खेल, जियोग्राफी से संबंधित जीके सवाल पूछे जा सकते हैं. इसलिए अपनी तैयारी को इतना मजबूत रखें कि जीके संबंधित हर प्रश्न का जवाब आपको पता हो, भले ही वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ क्यों न हो. आइए जीके के कुछ सवाल और उसका जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है?

A) फिरोजशाह

B) ईडन गार्डन

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C) नरेंद्र मोदी स्टेडियम

D) वानखेड़ा

जवाब:- C) नरेंद्र मोदी स्टेडियम

सवाल 2:- भारत में सबसे बड़ा चर्च कौन सा है?

A) सेंट फ्रांसिस चर्च

B) बेसिलिका चर्च

C) सेंट पॉल चर्च

D) सेंट कैथेड्रल चर्च

जवाब:- D) सेंट कैथेड्रल चर्च

सवाल 3:- भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है?

A) रंगनाथ स्वामी मंदिर

B) तिरुपति बालाजी

C) अक्षरधाम मंदिर

D) जगन्नाथ

जवाब:- A) रंगनाथ स्वामी मंदिर

सवाल 4:- भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है?

A) चारमीनार

B) मक्का मस्जिद

C) जामा मस्जिद

D) अजमेर

जवाब:- C) जामा मस्जिद

सवाल 5:- भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है?

A) हेमकुंड

B) स्वर्ण मंदिर

C) आनंदपुर साहिब

D) पटना साहिब

जवाब:- B) स्वर्ण मंदिर

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सवाल 6:- भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर कहां है?

A) आंध्र प्रदेश

B) तमिलनाडु

C) केरल

D) तिरुमला

जवाब:- B) तमिलनाडु

सवाल 7:- भारत में ईद के दिन सबसे बड़ी और भारी भीड़ कहां होती है?

A) लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह

B) दिल्ली की जामा मस्जिद

C) भोपाल की ताज-उल-मस्जिद

D) मुंबई का आजाद मैदान

जवाब:- B) दिल्ली की जामा मस्जिद

सवाल 8:- भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?

A) उत्तर प्रदेश

B) दिल्ली

C) राजस्थान

D) मुंबई

जवाब:- C) राजस्थान

सवाल 9:- उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?

A) हापुड़

B) गाजियाबाद

C) लखीमपुर खीरी

D) प्रयागराज

जवाब:- C) लखीमपुर खीरी

सवाल 10:- भारत का सबसे छोटा मस्जिद कौन सा है?

A) मक्का मस्जिद (हैदराबाद)

B) ढाई सीढ़ी मस्जिद (मध्य प्रदेश)

C) चेरामन जुमा मस्जिद (केरल)

D) ताज-उल-मस्जिद (भोपाल)

जवाब:- B) ढाई सीढ़ी मस्जिद (मध्य प्रदेश)

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