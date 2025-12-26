Advertisement
trendingNow13054095
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: क्या जानते हैं बांग्लादेश का असली नाम? बंगाल राष्ट्र से कनेक्शन

GK Quiz: क्या जानते हैं बांग्लादेश का असली नाम? 'बंगाल राष्ट्र' से कनेक्शन

Bangladesh GK Quiz: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में कितना जानते हैं? क्या आपको बांग्लादेश का असली या आधिकारिक नाम पता है? इस देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आइए बांग्लादेश के सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: क्या जानते हैं बांग्लादेश का असली नाम? 'बंगाल राष्ट्र' से कनेक्शन

Bangladesh General Knowledge Questions and Answers: इन दिनों भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश चर्चाओं में है. दुनियाभर में इस देश की चर्चाएं हो रही हैं और लोगों के बीच बांग्लादेश को जानने की भी एक अलग उत्सुकता है. यहां तक कि बांग्लादेश और उससे संबंधित टॉपिक ट्रेंड में है. ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य ज्ञान रखना पसंद करते हैं या करंट अफेयर्स की जानकारी रखते हैं तो उन्हें भी बांग्लादेश से संबंधित हर टॉपिक पर पैनी नजरें रखनी चाहिए. कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बांग्लादेश से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं. अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, आइए बांग्लादेश के बारे में कुछ सवाल और जवाब जान लेते हैं.

सवाल 1:- बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था?

जवाब:- 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- बांग्लादेश का ऐतिहासिक नाम क्या है?

जवाब:- 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल द्वारा पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था. इसके बाद 1955 में इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया था.

सवाल 3:- बांग्लादेश का असली नाम क्या है?

जवाब:- बांग्लादेश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है. बंगाल के राष्ट्र या बंगाल के लोगों की मातृभूमि के तौर पर ये नाम जाना जाता है.

सवाल 4:- बांग्लादेश को कब मिली थी आजादी?

जवाब:- बांग्लादेश की आजादी का ऐलान 26 मार्च 1971 को हो गया था, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को देश पूरी तरह से आजाद हुआ था.

सवाल 5:- कब से लागू हुआ था बांग्लादेश का संविधान?

जवाब:- 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिलने के बाद 4 नवंबर 1972 को बांग्लादेश का संविधान लागू किया गया था.

सवाल 6:- बांग्लादेश में राष्ट्रीय जानवर कौन सा है?

जवाब:- बांग्लादेश में रॉयल बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु है?

सवाल 7:- बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और किसने लिखा था?

जवाब:- बांग्लादेश का राष्ट्रगान ‘अमर सोनार बांग्लाह’ है जिसे रबिंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था.

सवाल 8:- बांग्लादेश में कौन सा शहर सबसे बड़ा है?

जवाब:- - बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसे ही यहां का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है.

सवाल 9:- दुनिया में आबादी के मामले में कितने नंबर पर है बांग्लादेश?

जवाब:- जनसंख्या के मामले में दुनिया के सभी देशों में बांग्लादेश का नाम 8वें नंबर पर आता है.

सवाल 10:- दुनिया भर में बांग्लादेश का ढाका शहर आबादी के मामले में कितने नंबर पर है?

जवाब:- दुनिया भर में आबादी के मामले में बांग्लादेश का ढाका शहर 10वें नंबर पर आता है.

ये भी पढ़ें- Do You Know: न कोई सीमा, न समुद्र किनारा... उत्तर भारत के इस अनोखे राज्य का महाभारत से संबंध

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या