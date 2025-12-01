GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ किसे कहा जाता है?

GK Trending Quiz: किसी भी देश का संविधान उसकी नींव होता है, जो देश की शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकार और सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है. इसी प्रकार भारतीय संविधान की नजर में देश के हर नागरिक समान हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ किसे कहा जाता है? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवाल के जवाब बताते हैं. जो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को बढ़ाने के साथ उसमें सफलता दिलाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारतीय संविधान का 'लघु संविधान' किसे कहा जाता है?

जवाब: 1976 के 42वें संविधान संशोधन को 'लघु संविधान' कहा जाता है.

सवाल 2: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाई गई है?

जवाब: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के संविधान से अपनाई गई है.



सवाल 3: भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?

जवाब: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) शपथ दिलाते हैं. यदि मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं.

सवाल 4: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है?

जवाब: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस (Russia) के संविधान से लिया गया है

सवाल 5: 'शून्य काल' (Zero Hour) का भारतीय संसद में क्या अर्थ है?

जवाब: भारतीय संसद में 'शून्य काल' (Zero Hour) वह समय है, जो प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है और सदन की नियमित कार्यवाही के पहले होता है.

सवाल 6: भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है?

जवाब: भारतीय संविधान में न्यायपालिका (Judiciary) की स्वतंत्रता की अवधारणा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान से ली गई है.

सवाल 7: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है?

जवाब: भारतीय संविधान में आपातकाल (Emergency) से संबंधित मुख्य अनुच्छेद 352, 356 और 360 हैं.

सवाल 8: भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था?

जवाब: भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था.

सवाल 9: भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था?

जवाब: भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे.

सवाल 10: भारतीय संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ किसे कहा जाता है?

जवाब: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा है.

