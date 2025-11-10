Advertisement
GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो आपकी है लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?

Trending Quiz: वह कौन सी चीज है, जो आपकी है लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Last Updated: Nov 10, 2025, 08:18 PM IST
GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो आपकी है लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. ऐसे में उन परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करने के लिए उम्मीदवारों का हर विषय पर मजबूत पकड़ होना बहुत जरूरी है, खासकर जनरल नॉलेज (GK) पर. इसलिए उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वे जीके से जुड़े सवालों का नियमित अभ्यास करें और अपनी तैयारी को लगातार अपडेट करते रहें. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यहां सामान्य ज्ञान के 10 यूनिक सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: किस धातु को ‘क्विक सिल्वर’ कहा जाता है?
जवाब: जिस धातु को ‘क्विक सिल्वर’ कहा जाता है, वह पारा (Mercury) है. 

सवाल 2: भारत में ‘काला धन’ की जांच के लिए गठित समिति का नाम क्या है?
जवाब: भारत में काले धन की जांच के लिए कई समितियों का गठन किया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख विशेष जांच दल (SIT) है.
 
सवाल 3: कौन सा एकमात्र स्तनधारी (Mammal) है, जो उड़ सकता है?
जवाब: चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी (Mammal) है, जो उड़ सकता है.

सवाल 4: वह कौन सा देश है, जिसने सबसे पहले ड्रोन से डिलीवरी शुरू की?
जवाब: ऑस्ट्रेलिया वह पहला देश है, जिसने सबसे पहले ड्रोन से डिलीवरी शुरू की.

सवाल 5: किस विटामिन की कमी से घेंघा रोग होता है?
जवाब: आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है.

सवाल 6: संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) का मुख्यालय कहां है?
जवाब: संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) का मुख्यालय न्यूयॉर्क है.

सवाल 7: किस जानवर को 'रेगिस्तान का जहाज' कहा जाता है?
जवाब: ऊंट को 'रेगिस्तान का जहाज' कहा जाता है.

सवाल 8: ऐसा कौन सा पक्षी है, जो दूध से पानी अलग कर सकता है?
जवाब: हंस वो पक्षी है, जो दूध और पानी को अलग करने में सक्षम माना जाता है.

सवाल 9: ऐसा कौन सा जीव है, जो एक समय में दो अलग-अलग दिशाओं में देख सकता है?
जवाब: गिरगिट वह जीव है, जो एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में देख सकता है.

सवाल 10: वह कौन सी चीज है, जो आपकी है लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?
जवाब: आपका नाम ही वह चीज है, जो आपकी तो है लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. 

