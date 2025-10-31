GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदने वाले को पता होती है, बेचने वाले को भी पता होती है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले को पता नहीं होती?

Trending Quiz: ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदने वाले को पता होती है, बेचने वाले को भी पता होती है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले को पता नहीं होती? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.
GK Trending Quiz: भारत में हर साल विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए लाखों की संख्या में उम्मीदवार तैयारी करते हैं. अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल नॉलेज (GK) का एक अलग सेक्शन शामिल होता है, जो चयन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की निरंतर प्रैक्टिस करते रहें. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 जीके के यूनिक सवाल लेकर आए हैं, जिसका जवाब आपको जरूर से पता होना चाहिए.
सवाल 1: किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है?
जवाब: नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार (Rectangular) नहीं है.
सवाल 2: विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग (Ostrich) है.
सवाल 3: किस ग्रह को 'Morning Star' और 'Evening Star' दोनों कहा जाता है?
जवाब: शुक्र ग्रह (Venus) को 'मॉर्निंग स्टार' और 'इवनिंग स्टार' दोनों कहा जाता है क्योंकि यह अपनी चमक के कारण सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देता है.
सवाल 4: भारत में ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ कब मनाया जाता है?
जवाब: भारत में हर साल 25 जनवरी को ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ मनाया जाता है.
सवाल 5: किस भारतीय शहर को 'Pink City' के नाम से जाना जाता है?
जवाब: 'पिंक सिटी' के नाम से जयपुर को जाना जाता है.
सवाल 6: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है?
जवाब: नील नदी (River Nile) दुनिया की सबसे लंबी नदी है.
सवाल 7: मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
जवाब: मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा (Skin) है.
सवाल 8: किस भारतीय वैज्ञानिक को ‘मिसाइल मैन ऑफ इंडिया’ कहा जाता है?
जवाब: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को ‘मिसाइल मैन ऑफ इंडिया’ कहा जाता है.
सवाल 9: ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है?
जवाब: ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में सबसे ज्यादा होती है.
सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदने वाले को पता होती है, बेचने वाले को भी पता होती है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले को पता नहीं होती?
जवाब: वह चीज कफन (Kaphan) है.
