Advertisement
trendingNow12982994
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदने वाले को पता होती है, बेचने वाले को भी पता होती है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले को पता नहीं होती?

Trending Quiz: ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदने वाले को पता होती है, बेचने वाले को भी पता होती है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले को पता नहीं होती? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदने वाले को पता होती है, बेचने वाले को भी पता होती है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले को पता नहीं होती?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए लाखों की संख्या में उम्मीदवार तैयारी करते हैं. अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल नॉलेज (GK) का एक अलग सेक्शन शामिल होता है, जो चयन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की निरंतर प्रैक्टिस करते रहें. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 जीके के यूनिक सवाल लेकर आए हैं, जिसका जवाब आपको जरूर से पता होना चाहिए.

सवाल 1: किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है?
जवाब: नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार (Rectangular) नहीं है.

सवाल 2: विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग (Ostrich) है. 
 
सवाल 3: किस ग्रह को 'Morning Star' और 'Evening Star' दोनों कहा जाता है?
जवाब: शुक्र ग्रह (Venus) को 'मॉर्निंग स्टार' और 'इवनिंग स्टार' दोनों कहा जाता है क्योंकि यह अपनी चमक के कारण सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: भारत में ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ कब मनाया जाता है?
जवाब: भारत में हर साल 25 जनवरी को ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ मनाया जाता है.

सवाल 5: किस भारतीय शहर को 'Pink City' के नाम से जाना जाता है?
जवाब: 'पिंक सिटी' के नाम से जयपुर को जाना जाता है.

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: दिमाग का जिम: रोज हल करें और सोच को बनाए फिट

सवाल 6: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है?
जवाब: नील नदी (River Nile) दुनिया की सबसे लंबी नदी है.

सवाल 7: मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
जवाब: मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा (Skin) है.

सवाल 8: किस भारतीय वैज्ञानिक को ‘मिसाइल मैन ऑफ इंडिया’ कहा जाता है?
जवाब: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को ‘मिसाइल मैन ऑफ इंडिया’ कहा जाता है.

सवाल 9: ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है?
जवाब: ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में सबसे ज्यादा होती है.

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदने वाले को पता होती है, बेचने वाले को भी पता होती है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले को पता नहीं होती?
जवाब: वह चीज कफन (Kaphan) है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions:कानों से नहीं, पैरों से सुनता है ये जानवर,बताओ क्या है नाम?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizTrending Quiz

Trending news

ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
Drone vs Artillery
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
pocso act
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
Sanjay Raut
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
Mohammad Azharuddin
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
Punjab
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
rss
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
Pahalgam terror attack
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
best dog breeds
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
Supreme Court
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
2020 Delhi Riot
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस