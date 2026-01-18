Advertisement
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो आपकी है, लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?

GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो आपकी है, लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?

Trending Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो आपकी है, लेकिन इस्तेमाल दूसरे ज्यादा करते हैं? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 06:18 PM IST
GK Quiz: ऐसी कौन सी चीज है, जो आपकी है, लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए एक कैंडिडेट का जनरल नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग मजबूत होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपको नॉलेज और सोच को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो ये सवाल-जवाब के सेट को नोट भी करके रख सकते हैं. 

सवाल 1: दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है​?
जवाब: वर्तमान में एलन मस्क (Elon Musk) दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. 

सवाल 2: दुनिया का ऐसा कौन सा देश है, जिसके दो राष्ट्रीय ध्वज हैं?
जवाब: बोलीविया (Bolivia) दुनिया का एक ऐसा देश है, जिसके दो आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज हैं. 

सवाल 3: दुनिया की सबसे पुरानी संसद किस देश में स्थित है?
जवाब: दुनिया की सबसे पुरानी संसद आइसलैंड (Iceland) में स्थित है, जिसका नाम अलथिंग (Althing) है. 

सवाल 4: दुनिया की सबसे बड़ी संसद किस देश में है?
जवाब: दुनिया की सबसे बड़ी संसद चीन में है, जिसका नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) है. 

सवाल 5: दुनिया की सबसे छोटी संसद किस देश में है?
जवाब: दुनिया की सबसे छोटी संसद माइक्रोनेशिया (Micronesia) देश में है.

सवाल 6: भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हो चुके हैं?
जवाब: भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक मुख्य रूप से चार बड़े युद्ध 1947, 1965, 1971 और 1999 में हुए हैं.

सवाल 7: किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? 
जवाब: ऊंट को 'रेगिस्तान का जहाज' कहा जाता है.

सवाल 8: भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश राज्य में होती है.

सवाल 9: धरती पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है?
जवाब: धरती पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस (Bamboo) है.

सवाल 10: ऐसी कौन सी चीज है, जो आपकी है, लेकिन इस्तेमाल दूसरे लोग ज्यादा करते हैं?
जवाब: वह चीज जो आपकी है, लेकिन दूसरे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वह आपका नाम है. 

