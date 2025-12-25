GK Quiz: क्या जानते हैं कब और कैसे बने अरावली पर्वत? चार राज्यों में फैली है ये पर्वतमाला

GK Quiz: सुप्रीम कोर्ट के अरावली को लेकर फैसले पर कई राज्यों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है. लगातार अरावली को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में सिर्फ 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को संरक्षित माना है. इस फैसले से राजस्थान के लगभग 90% हिस्से संरक्षण से बाहर हो सकते हैं. ऐसे में वो लोग विवाद कर रहे हैं जो अरावली बचाने के मुहिम चला रहे हैं. अरावली पर्वत कब और किसने बनाया? किन-किन राज्यों में इसकी पर्वतमाला फैली हुई है? आइए ऐसे ही सवाल-जवाब जानते हैं.

प्रश्न 1: अरावली पर्वतमाला की कितनी लंबाई है?

उत्तर: अरावली पर्वतमाला चार राज्यों में फैली हुई है जिसकी कुल लंबाई लगभग 670-692 किलोमीटर तक है.

प्रश्न 2: किन चार राज्यों से अरावली पर्वतमाला होकर गुजरती है?

उत्तर: दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान तक अरावली पर्वतमाला फैला हुआ है.

प्रश्न 3: अरावली पर्वत भारत के कितने जिलों में फैला हुआ है?

उत्तर: लगभग 37 जिलों में अरावली पर्वत फैला हुआ है.

प्रश्न 4: अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?

उत्तर: अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है.

प्रश्न 5: अरावली पर्वत श्रृंखला का अंत कहां होता है?

उत्तर: दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के नजदीक रायसीना हिल पर अरावली पर्वत श्रृंखला का अंत होता है.

प्रश्न 6: अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था?

उत्तर: अरावली पर्वत का निर्माण दिल्ली पर्वत निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ जब विवर्तनिक प्लेटों का टकराव हुआ था.

प्रश्न 7: अरावली पर्वत का प्राचीन काल में क्या नाम था?

उत्तर: प्राचीन काल में अरावली पर्वत को अर्बुदाचल कहा जाता था. इसका उल्लेख कई बार पुराणों और महाभारत में होता है.

प्रश्न 8: अरावली में कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं?

उत्तर: अरावली में सीसा, तांबा, जस्ता जैसे कई खनिज पाए जाते हैं.

