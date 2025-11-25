GK Quiz: दुबई को भूल जाइए, भारत के इस पड़ोसी देश में मिलता है दुनिया का सबसे सस्ता सोना, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Trending Quiz: सोना खरीदना जितना शुभ होता है, उतना ही यह निवेश करने का एक अच्छा विकल्प है. अगर आप भी सोना खरीदने के शौकीन है, तो क्या आपको पता है, दुनिया के किस देश में सबसे सस्ता सोना मिलता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मदद करने के साथ आपकी नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा.

सवाल 1: वह कौन सा देश है, जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है?

जवाब: नाउरू (Nauru) दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है.

सवाल 2: दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है.



सवाल 3: 'मोहनजोदड़ो' शब्द का अर्थ क्या है?

जवाब: 'मोहनजोदड़ो' शब्द का अर्थ 'मृतकों का टीला' होता है.

सवाल 4: भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन शुरू हुई?

जवाब: भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कोलकाता में हुई थी.

सवाल 5: धरती का सबसे बड़ा और भारी जीव कौन सा है?

जवाब: धरती का सबसे बड़ा और भारी जीव ब्लू व्हेल है.

सवाल 6: किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है?

जवाब: शनि (Saturn) ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है.

सवाल 7: ताजमहल को बनाने में कितने सालों का समय लगा था?

जवाब: ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे.

सवाल 8: विश्व का सबसे तेज गति वाला पक्षी कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे तेज गति वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन (Peregrine Falcon) है, जो अपनी गोता लगाने (Diving) की गति के लिए प्रसिद्ध है.

सवाल 9: कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?

जवाब: कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज (Charles Babbage) को कहा जाता है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश में सबसे सस्ता सोना मिलता है?

जवाब: पूरी दुनिया में सबसे सस्ता सोना भारत के पड़ोसी देश भूटान में मिलता है, क्योंकि वहां सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता और आयात शुल्क भी काफी कम है.

