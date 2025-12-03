GK Quiz: पृथ्वी के इस जगह पर गिरती है सबसे ज्यादा बिजली, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Trending Quiz: आकाशीय बिजली गिरना एक प्राकृतिक आपदा है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बिजली किस जगह पर गिरती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता दिलाने के लिए आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो सामान्य ज्ञान के ये सवाल और उनके जवाब नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: दुनिया का सबसे हल्का गैस तत्व कौन सा है?

जवाब: दुनिया की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन (Hydrogen) है.

सवाल 2: भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) हैं?

जवाब: भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों (National Parks) की संख्या है, जो कुल 11 हैं.



सवाल 3: ऐसा कौन सा फल है, जिसके बीज बाहर की ओर होते हैं?

जवाब: स्ट्रॉबेरी (Strawberry) एकमात्र ऐसा फल है जिसके बीज बाहर की ओर होते हैं.

सवाल 4: किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है?

जवाब: दरियाई घोड़े (Hippopotamus) के दूध का रंग गुलाबी होता है.

सवाल 5: सौरमंडल का सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है?

जवाब: शुक्र (Venus) सौरमंडल का सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है.

सवाल 6: दुनिया में एकमात्र समुद्र कौन सा है, जिसका किनारा किसी देश से नहीं लगता?

जवाब: दुनिया में सरगासो सागर (Sargasso Sea) एकमात्र ऐसा समुद्र है, जिसका किनारा किसी देश या महाद्वीप की भूमि से नहीं लगता है.

सवाल 7: दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है?

जवाब: दुनिया में केवल एक ही ऐसा देश है, जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है,वह नाउरू (Nauru) है.

सवाल 8: दुनिया में सबसे अधिक झीलें किस देश में हैं?

जवाब:दुनिया में सबसे ज्यादा झीलें कनाडा (Canada) में हैं.

सवाल 9: दुनिया का सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप अंटार्कटिका (Antarctica) है.

सवाल 10: पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बिजली किस जगह गिरती है?

जवाब: पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बिजली वेनेजुएला (Venezuela) में माराकाइबो झील (Lake Maracaibo) पर गिरती है.

