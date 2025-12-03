Advertisement
trendingNow13027751
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: पृथ्वी के इस जगह पर गिरती है सबसे ज्यादा बिजली, क्या आप जानते हैं नाम?

Trending Quiz: दुनिया के किस जगह पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है? आइए आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और सामान्य ज्ञान के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 03, 2025, 05:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: पृथ्वी के इस जगह पर गिरती है सबसे ज्यादा बिजली, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Trending Quiz: आकाशीय बिजली गिरना एक प्राकृतिक आपदा है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बिजली किस जगह पर गिरती है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता दिलाने के लिए आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो सामान्य ज्ञान के ये सवाल और उनके जवाब नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: दुनिया का सबसे हल्का गैस तत्व कौन सा है?
जवाब: दुनिया की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन (Hydrogen) है. 

सवाल 2: भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) हैं?
जवाब: भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों (National Parks) की संख्या है, जो कुल 11 हैं. 
 
सवाल 3: ऐसा कौन सा फल है, जिसके बीज बाहर की ओर होते हैं?
जवाब: स्ट्रॉबेरी (Strawberry) एकमात्र ऐसा फल है जिसके बीज बाहर की ओर होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है?
जवाब: दरियाई घोड़े (Hippopotamus) के दूध का रंग गुलाबी होता है. 

सवाल 5: सौरमंडल का सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है?
जवाब: शुक्र (Venus) सौरमंडल का सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, स्पेस में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था?

सवाल 6: दुनिया में एकमात्र समुद्र कौन सा है, जिसका किनारा किसी देश से नहीं लगता?
जवाब: दुनिया में सरगासो सागर (Sargasso Sea) एकमात्र ऐसा समुद्र है, जिसका किनारा किसी देश या महाद्वीप की भूमि से नहीं लगता है.

सवाल 7: दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है?
जवाब: दुनिया में केवल एक ही ऐसा देश है, जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है,वह नाउरू (Nauru) है.

सवाल 8: दुनिया में सबसे अधिक झीलें किस देश में हैं?
जवाब:दुनिया में सबसे ज्यादा झीलें कनाडा (Canada) में हैं. 

सवाल 9: दुनिया का सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप अंटार्कटिका (Antarctica) है. 

सवाल 10: पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बिजली किस जगह गिरती है?
जवाब: पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बिजली वेनेजुएला (Venezuela) में माराकाइबो झील (Lake Maracaibo) पर गिरती है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस फल का DNA इंसानों से 60% मिलता-जुलता है?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
putin india visit
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
West Bengal news
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?