GK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस जीव के कान उसके पैरों पर होते हैं?

GK Trending Quiz: दुनिया में अनेकों प्रकार के जीव-जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कई अपनी अनोखी प्राकृतिक संरचना और विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं. ऐसे जीव न केवल प्रकृति की रचनात्मकता को दर्शाते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के तौर पर अक्सर पूछे भी जाते हैं. इसलिए आइए, आज हम आपको सवाल-जवाब के माध्यम से ऐसे ही कुछ रोचक और अनोखे जीवों की जानकारी देते हैं, जो आपके नॉलेज को और मजबूत करेगी.

सवाल 1: ऐसा कौन सा जीव है, जो मृत्यु तक नहीं सोता है?

जवाब: चींटी (Ant) वो जीव है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं सोती है.

सवाल 2: किस जीव की पांच आंखें होती हैं?

जवाब: मधुमक्खी की पांच आंखें होती हैं.



सवाल 3: कौन से जीव की 12000 आंखें होती हैं?

जवाब: मोनार्क तितली की 12,000 आंखें होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: बिना दिल वाला जीव कौन सा है?

जवाब: हाइड्रा मीठे पानी का एक माइक्रोस्कोपिक जीव है, जो बिना दिल के जिंदा रहता है.

सवाल 5: कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है?

जवाब: वह जीव जो पानी पीते ही मर जाता है, कंगारू चूहा (Kangaroo Rat) है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली रानी कौन थी?

सवाल 6: कभी न मरने वाला जीव कौन सा है?

जवाब: वह जीव जो प्राकृतिक रूप से कभी नहीं मरता, उसे अमर जेलीफिश (Turritopsis Dohrnii) कहा जाता है.

सवाल 7: सबसे शर्मिला जानवर कौन है?

जवाब: पैंगोलिन को अक्सर दुनिया का सबसे शर्मिला जानवर माना जाता है.

सवाल 8: ऐसा कौन सा जीव है, जिसे अपनी मौत का पता होता है?

जवाब: बिच्छू को अपनी मौत का पता पहले से ही चल जाता है, ऐसा माना जाता है, जब बिच्छू को लगता है कि उसकी मौत करीब है, तो वह खुद को डंक मार लेता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है.

सवाल 9: 2025 में ऐसा कौन सा जानवर है, जो दुनिया में सिर्फ दो बचे हैं?

जवाब: 2025 में, उत्तरी सफेद गैंडे (Northern White Rhinos) दुनिया में सबसे कम बचे जानवरों में से हैं, जिनमें से केवल दो मादाएं ही जीवित हैं.

सवाल 10: किस जीव के कान उसके पैरों पर होते हैं?

जवाब: झींगुर और टिड्डियों जैसे कीड़ों के कान उनके अगले पैरों पर, घुटनों के ठीक नीचे होते हैं. ये कान उन्हें ध्वनियों को सुनने और खतरे को महसूस करने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: जहां आसमान से गिरते हैं हीरे! बताओ, किस ग्रह पर होती है ऐसी अनोखी बारिश?