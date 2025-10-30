Advertisement
trendingNow12981285
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस जीव के कान उसके पैरों पर होते हैं?

Trending Quiz: किस जीव के कान उसके पैरों पर होते हैं? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 30, 2025, 01:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस जीव के कान उसके पैरों पर होते हैं?

GK Trending Quiz: दुनिया में अनेकों प्रकार के जीव-जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कई अपनी अनोखी प्राकृतिक संरचना और विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं. ऐसे जीव न केवल प्रकृति की रचनात्मकता को दर्शाते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के तौर पर अक्सर पूछे भी जाते हैं. इसलिए आइए, आज हम आपको सवाल-जवाब के माध्यम से ऐसे ही कुछ रोचक और अनोखे जीवों की जानकारी देते हैं, जो आपके नॉलेज को और मजबूत करेगी. 

सवाल 1: ऐसा कौन सा जीव है, जो मृत्यु तक नहीं सोता है?
जवाब: चींटी (Ant) वो जीव है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं सोती है.

सवाल 2: किस जीव की पांच आंखें होती हैं?
जवाब: मधुमक्खी की पांच आंखें होती हैं.
 
सवाल 3: कौन से जीव की 12000 आंखें होती हैं? 
जवाब: मोनार्क तितली की 12,000 आंखें होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: बिना दिल वाला जीव कौन सा है?
जवाब: हाइड्रा मीठे पानी का एक माइक्रोस्कोपिक जीव है, जो बिना दिल के जिंदा रहता है.

सवाल 5: कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है?
जवाब: वह जीव जो पानी पीते ही मर जाता है, कंगारू चूहा (Kangaroo Rat) है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली रानी कौन थी?

सवाल 6: कभी न मरने वाला जीव कौन सा है?
जवाब: वह जीव जो प्राकृतिक रूप से कभी नहीं मरता, उसे अमर जेलीफिश (Turritopsis Dohrnii) कहा जाता है. 

सवाल 7: सबसे शर्मिला जानवर कौन है?
जवाब: पैंगोलिन को अक्सर दुनिया का सबसे शर्मिला जानवर माना जाता है.

सवाल 8: ऐसा कौन सा जीव है, जिसे अपनी मौत का पता होता है?
जवाब: बिच्छू को अपनी मौत का पता पहले से ही चल जाता है, ऐसा माना जाता है, जब बिच्छू को लगता है कि उसकी मौत करीब है, तो वह खुद को डंक मार लेता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है.

सवाल 9: 2025 में ऐसा कौन सा जानवर है, जो दुनिया में सिर्फ दो बचे हैं?
जवाब: 2025 में, उत्तरी सफेद गैंडे (Northern White Rhinos) दुनिया में सबसे कम बचे जानवरों में से हैं, जिनमें से केवल दो मादाएं ही जीवित हैं.

सवाल 10: किस जीव के कान उसके पैरों पर होते हैं?
जवाब: झींगुर और टिड्डियों जैसे कीड़ों के कान उनके अगले पैरों पर, घुटनों के ठीक नीचे होते हैं. ये कान उन्हें ध्वनियों को सुनने और खतरे को महसूस करने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: जहां आसमान से गिरते हैं हीरे! बताओ, किस ग्रह पर होती है ऐसी अनोखी बारिश?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quizTrending Quiz

Trending news

दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
rohit pawar
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
Supreme Court News
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?