GK Quiz: क्या आप जानते हैं, स्पेस में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिव एग्जाम या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास अन्य विषयों की जानकारी के साथ मजबूत जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम आपके लिए जीके के 10 यूनिक और महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब का सेट लेकर आए हैं, जो आपकी नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें ये सवाल और उनके जवाब नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: वह कौन सा एकमात्र स्तनधारी है, जो उड़ सकता है?

जवाब: चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी जीव है, जो उड़ सकता है.

सवाल 2: अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला समुद्र कौन सा है?

जवाब: अफ्रीका और एशिया को लाल सागर (Red Sea) और भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) अलग करते हैं.



सवाल 3: वो क्या है जो हमेशा बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती?

जवाब: उम्र (Age) हमेशा बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती.

सवाल 4: किस विटामिन का निर्माण त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर करती है?

जवाब: जब त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है, तो शरीर विटामिन डी (Vitamin D) का निर्माण करता है.

सवाल 5: सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है?

जवाब: सबसे पहले यह विचार कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यूनानी खगोलशास्त्री एरिस्टार्चस ऑफ समोस (Aristarchus of Samos) ने लगभग 270 ईसा पूर्व में प्रस्तावित किया था.

सवाल 6: इंसानों की त्वचा का रंग किससे तय होता है?

जवाब: इंसानों की त्वचा का रंग मुख्य रूप से मेलानिन (Melanin) नामक एक पिगमेंट से तय होता है.

सवाल 7: पहली मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था?

जवाब: पहली मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक 1 (Sputnik 1) था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ (तत्कालीन USSR) द्वारा लॉन्च किया गया था.

सवाल 8: किस वर्ष टाइटैनिक जहाज डूबा था?

जवाब: टाइटैनिक जहाज 1912 में डूबा था.

सवाल 9: कौन सा भारतीय राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना?

जवाब: गोवा वह भारतीय राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना.

सवाल 10: अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था?

जवाब: अंतरिक्ष में सबसे पहले लाइका नामक एक कुत्ते को भेजा गया था, जिसे 3 नवंबर, 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान में लॉन्च किया था.

