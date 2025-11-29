GK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस देश के पास नहीं है स्थायी सेना, फिर भी दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल?

GK Trending Quiz: किसी भी देश की सेना उसकी ताकत होती है, जो सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा करने के साथ देश के अंदर सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, किस देश के पास कोई स्थायी सेना नहीं है, लेकिन फिर भी वह दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देशों में गिना जाता है? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जीके के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ परीक्षा में सफलता हासिल करने में भी काफी मददगार साबित होगा.

सवाल 1: किस धातु को ‘क्विक सिल्वर’ कहा जाता है?

जवाब: ‘क्विक सिल्वर’ (Quick Silver) पारे (Mercury) को कहा जाता है.

सवाल 2: पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, जहां अब तक सबसे कम तापमान दर्ज हुआ?

जवाब: पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका में दर्ज किया गया है.



सवाल 3: किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है?

जवाब: विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस (रात में देखने की समस्या) होती है.

सवाल 4: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘सेक्युलर’ शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था?

जवाब: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'सेक्युलर' (धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष) शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था.

सवाल 5: 'मिनी-संविधान' किसे कहा जाता है?

जवाब: भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 को 'मिनी संविधान' या 'लघु संविधान' कहा जाता है.

सवाल 6: भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था?

जवाब: भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, जिसे 4 अगस्त, 1956 को चालू किया गया था.

सवाल 7: किस गैस को ‘लाफिंग गैस’ कहा जाता है?

जवाब: नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) को ‘लाफिंग गैस’ कहा जाता है.

सवाल 8: किस ग्रह को ‘Earth’s Twin’ यानी पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है?

जवाब: शुक्र ग्रह (Venus) को ‘Earth’s Twin’ यानी पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है.

सवाल 9: ‘किसान दिवस’ भारत में किस तिथि को मनाया जाता है?

जवाब: भारत में किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है.

सवाल 10: किस देश के पास कोई स्थायी सेना नहीं है, लेकिन फिर भी वह दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है?

जवाब: आइसलैंड (Iceland) दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसके पास कोई स्थायी सेना (Standing Army) नहीं है, लेकिन फिर भी वह विश्व के सबसे सुरक्षित देशों और शांतिपूर्ण देशों में गिना जाता है.

