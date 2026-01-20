Advertisement
trendingNow13081124
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: दुनिया में सबसे कम पढ़े-लिखे लोगों वाला देश कौन सा है?

GK Quiz: दुनिया में सबसे कम पढ़े-लिखे लोगों वाला देश कौन सा है?

Trending Quiz: दुनिया का कौन सा देश शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: दुनिया में सबसे कम पढ़े-लिखे लोगों वाला देश कौन सा है?

GK Trending Quiz: किसी भी देश की प्रगति में उसके नागरिकों का सबसे बड़ा योगदान होता है, खासकर शिक्षित नागरिक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया का वो देश कौन सा है, जहां के लोग सबसे कम पढ़े-लिखे हैं? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस यूनिक सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं. जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता दिलाने के लिए आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो इन सवालों के जवाब को नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा (Diamond) है. 

सवाल 2: भारत के किस राज्य में सीसे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत के राजस्थान राज्य में सीसे (Lead) का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत के किस राज्य में कांच का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा कांच का उत्पादन उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य में होता है. 

सवाल 4: पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
जवाब: पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) है. 

सवाल 5: उगते सूरज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है?
जवाब: उगते सूरज की भूमि (Land of the Rising Sun) के रूप में जापान (Japan) को जाना जाता है. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Question: क्या आप जानते हैं उस देश का नाम, जहां हैं दुनिया के सबसे ज्यादा अस्पताल?

सवाल 6: दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहां है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय छात्र नामांकन के मामले में भारत का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) है.

सवाल 7: क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहां है? 
जवाब: क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में स्थित बेरी कॉलेज (Berry College) है. 

सवाल 8: भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी?
जवाब: भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या (Kisan Kanya) थी. 

सवाल 9: दुनिया में किस देश के लोगों का औसत आयु सबसे कम है?
जवाब: दुनिया में सबसे कम औसत आयु वाला देश नाइजर (Niger) है. 

सवाल 10: दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश नाइजर (Niger) है, जहां का साक्षरता दर काफी कम है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर