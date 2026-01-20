GK Quiz: दुनिया में सबसे कम पढ़े-लिखे लोगों वाला देश कौन सा है?

GK Trending Quiz: किसी भी देश की प्रगति में उसके नागरिकों का सबसे बड़ा योगदान होता है, खासकर शिक्षित नागरिक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया का वो देश कौन सा है, जहां के लोग सबसे कम पढ़े-लिखे हैं? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस यूनिक सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं. जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता दिलाने के लिए आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो इन सवालों के जवाब को नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा (Diamond) है.

सवाल 2: भारत के किस राज्य में सीसे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?

जवाब: भारत के राजस्थान राज्य में सीसे (Lead) का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: भारत के किस राज्य में कांच का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?

जवाब: भारत में सबसे ज्यादा कांच का उत्पादन उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य में होता है.

सवाल 4: पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?

जवाब: पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) है.

सवाल 5: उगते सूरज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है?

जवाब: उगते सूरज की भूमि (Land of the Rising Sun) के रूप में जापान (Japan) को जाना जाता है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Question: क्या आप जानते हैं उस देश का नाम, जहां हैं दुनिया के सबसे ज्यादा अस्पताल?

सवाल 6: दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहां है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय छात्र नामांकन के मामले में भारत का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) है.

सवाल 7: क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहां है?

जवाब: क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में स्थित बेरी कॉलेज (Berry College) है.

सवाल 8: भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी?

जवाब: भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या (Kisan Kanya) थी.

सवाल 9: दुनिया में किस देश के लोगों का औसत आयु सबसे कम है?

जवाब: दुनिया में सबसे कम औसत आयु वाला देश नाइजर (Niger) है.

सवाल 10: दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे कम पढ़ा-लिखा देश नाइजर (Niger) है, जहां का साक्षरता दर काफी कम है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है?