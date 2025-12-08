GK Quiz: नाम जानकर हैरान रह जाएंगे! दुनिया के इस देश में बोली जाती है सबसे अधिक भाषाएं

GK Trending Quiz: दुनिया भर में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे में क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है? आइए हम आपको जीके के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता दिलाने के लिए आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहे तो ये सवाल-जवाब के सेट को नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: दुनिया का कौन सा देश सबसे ज्यादा समय क्षेत्रों (Time Zones) में फैला हुआ है?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा समय क्षेत्रों (Time Zones) में फैला देश फ्रांस है, जिसके पास अपने कई विदेशी क्षेत्र होने के कारण कुल 12 समय क्षेत्र हैं.

सवाल 2: किस ग्रह पर दिन की लंबाई सबसे छोटी होती है?

जवाब: सौरमंडल में बृहस्पति (Jupiter) ग्रह पर दिन की लंबाई सबसे छोटी होती है, वहां एक दिन 10 घंटे से भी कम का होता है.



सवाल 3: भारत का कौन सा राज्य 'ब्लू माउंटेन' के नाम से भी जाना जाता है?

जवाब: भारत का मिजोरम राज्य 'ब्लू माउंटेन' के नाम से जाना जाता है.

सवाल 4: दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 5: किस भारतीय वैज्ञानिक को 'भारतीय उपग्रह कार्यक्रम का जनक' कहा जाता है?

जवाब: भारतीय वैज्ञानिक डॉ. विक्रम अंबालाल साराभाई को 'भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक' माना जाता है.

सवाल 6: किस नदी को ‘बिहार का सौभाग्य’ कहा जाता है?

जवाब: बिहार में कोसी नदी को 'बिहार का सौभाग्य' कहा जाता है, क्योंकि यह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर उत्तरी बिहार को उपजाऊ बनाती है, लेकिन मानसून में आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे 'बिहार का शोक' भी कहते हैं.

सवाल 7: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक है.

सवाल 8: दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील (Lake Baikal) है, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है.

सवाल 9: पृथ्वी पर सबसे तेजी से चलने वाली समुद्री जीव कौन सी है?

जवाब: पृथ्वी पर सबसे तेज समुद्री जीव ब्लैक मार्लिन (Black Marlin) है, जो 132 किमी/घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकता है.

सवाल 10: दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) देश में बोली जाती हैं, जहां 840 से अधिक जीवित भाषाएं हैं.

