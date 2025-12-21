GK Quiz: हैरान कर देगा जवाब! क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं?

GK Trending Quiz: जनरल नॉलेज एक ऐसा विषय है, जिसकी मजबूत जानकारी एक उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ स्ट्रांग जीके का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 इंपोर्टेंट सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं.

सवाल 1: भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?

जवाब: भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप (Barren Island) है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है

सवाल 2: विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान (Antarctic Polar Desert) है, जो एक ठंडा रेगिस्तान है.

सवाल 3: भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है?

जवाब: भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) राज्य में होता है.

सवाल 4: किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है?

जवाब: शुक्र (Venus) ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है.

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था?

जवाब: भारत के राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) को मुख्य रूप से पिंगली वेंकैया (Pingali Venkayya) ने डिजाइन किया था.

सवाल 6: भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को बंकिम चंद्र चटर्जी (Bankim Chandra Chatterjee) ने लिखा था.

सवाल 7: भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था?

जवाब: भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' रवींद्रनाथ टैगोर (Rabindranath Tagore) ने लिखा था.

सवाल 8: विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) है.

सवाल 9: कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?

जवाब: कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज (Charles Babbage) को कहा जाता है.

सवाल 10: वह कौन सा देश है, जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया (Indonesia) में पाए जाते हैं.

