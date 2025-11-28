GK Quiz: ‘नो फॉरेस्ट नेशन’, दुनिया का वह कौन सा देश है, जहां एक भी जंगल नहीं है?

GK Trending Quiz: किसी भी देश का वन क्षेत्र (Forest Area) उसके लिए कई मायनों में अत्यंत लाभदायक और महत्वपूर्ण होता है. वनीय क्षेत्र उस देश के पर्यावरण के साथ उनके आर्थिक, सामाजिक और जलवायु में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है, जहां एक भी जंगल नहीं है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होगा.

सवाल 1: किस ग्रह को 'मॉर्निंग स्टार' और 'इवनिंग स्टार' दोनों कहा जाता है?

जवाब: शुक्र (Venus) ग्रह को 'मॉर्निंग स्टार' और 'इवनिंग स्टार' दोनों कहा जाता है.

सवाल 2: दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली मातृभाषा कौन सी है?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा मंदारिन (Mandarin Chinese) चीनी है.



सवाल 3: किस धातु का उपयोग हवाई जहाज बनाने में सबसे अधिक होता है?

जवाब: हवाई जहाज बनाने में सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातु एल्यूमीनियम (Al) है.

सवाल 4: किस जीव का दिल उसके सिर में होता है?

जवाब: झींगा (Prawn) और केकड़ा (Crayfish) जैसे जीवों का दिल उसके सिर में होता है.

सवाल 5: कौन सी धातु छूते ही पिघल जाती है?

जवाब: वह धातु जो छूते ही पिघल जाती है, वह गैलियम (Gallium) है.

सवाल 6: दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील (Lake Baikal) है, जो रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है

सवाल 7: दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) है.

सवाल 8: दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे गहरी नदी कांगो (Congo River) है, जो अफ्रीका में स्थित है.

सवाल 9: किस देश का झंडा चौकोर नहीं है?

जवाब: नेपाल ही वह एकमात्र देश है, जिसका झंडा चौकोर या आयताकार (Rectangular) नहीं है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश में एक भी जंगल नहीं है?

जवाब: दुनिया में कतर (Qatar) एक ऐसा देश है, जहां कोई भी प्राकृतिक जंगल नहीं है.

