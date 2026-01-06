GK Quiz: क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस देश को कहा जाता है 'लैंड ऑफ सिल्वर'?

GK Trending Quiz: चांदी के गहने पहनना कई लोगों को काफी पसंद होता है, खासकर महिलाओं को. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस देश को 'लैंड ऑफ सिल्वर' कहा जाता है? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और सामान्य ज्ञान के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता दिलाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है?

जवाब: भारतीय संविधान का पिता डॉ. भीमराव अंबेडकर (B.R. Ambedkar) को कहा जाता है.

सवाल 2: विश्व का एकमात्र ऐसा सागर कौन सा है, जिसकी कोई तटरेखा नहीं है?

जवाब: विश्व का एकमात्र ऐसा सागर जिसकी कोई तटरेखा (Coastline) नहीं है, वह सार्गासो सागर (Sargasso Sea) है.

सवाल 3: 'करो या मरो' का नारा किसने दिया था?

जवाब: 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा महात्मा गांधी ने दिया था.

सवाल 4: किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी (Genetics) का जनक माना जाता है?

जवाब: ग्रेगर जोहान मेंडल (Gregor Johann Mendel) को आनुवंशिकी (Genetics) का जनक माना जाता है.

सवाल 5: 'लावणी' किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?

जवाब: 'लावणी' महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य (Folk Dance) है.

सवाल 6: भारत का वह कौन सा राज्य है, जहां गुलाबी रंग का केला पाया जाता है?

जवाब: भारत में गुलाबी रंग का केला, जिसे मूसा वेलुटिना (Musa velutina) या 'पिंक बनाना' भी कहते हैं, मुख्य रूप से असम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों जैसे- अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, आदि में पाया जाता है.

सवाल 7: दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजेल फॉल्स (Angel Falls) है.

सवाल 8: किस धातु को ‘क्विक सिल्वर’ कहा जाता है?

जवाब: पारा (Mercury) को 'क्विक सिल्वर' (Quicksilver) कहा जाता है.

सवाल 9: भारत के किस राज्य में रबर की खेती सबसे ज्यादा होती है?

जवाब: भारत के केरल राज्य में रबर की खेती सबसे ज्यादा होती है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश को 'लैंड ऑफ सिल्वर' कहा जाता है?

जवाब: दुनिया में अर्जेंटीना एक ऐसा देश है, जिसे 'लैंड ऑफ सिल्वर' यानी 'चांदी का देश' कहा जाता है.

