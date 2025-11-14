Advertisement
GK Quiz: किस देश को ‘थंडर ड्रैगन की भूमि’ कहा जाता है?

Trending Quiz: किस देश को ‘थंडर ड्रैगन की भूमि’ कहा जाता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:36 PM IST
GK Quiz: किस देश को ‘थंडर ड्रैगन की भूमि’ कहा जाता है?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के अलग-अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपके पास हर विषय की मजबूत जानकारी का होना बहुत जरूरी है, खासकर जनरल नॉलेज की. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम आपके लिए यहां जीके के 10 यूनिक सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे.

सवाल 1: किस भारतीय शहर को 'सिटी ऑफ जॉय' कहा जाता है?
जवाब: कोलकाता को 'सिटी ऑफ जॉय' कहा जाता है.

सवाल 2: किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा (Moons) हैं?
जवाब: शनि ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा हैं.
 
सवाल 3: भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे?
जवाब: भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे.

सवाल 4: किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं?
जवाब: उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं.

सवाल 5: भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय (High Courts) हैं?
जवाब: भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं.

सवाल 6: ‘ब्लू पॉप्युलेशन रेवोल्यूशन’ किससे जुड़ा है?
जवाब: ‘ब्लू पॉप्युलेशन रेवोल्यूशन’ का संबंध मछली पालन (Aquaculture) और मत्स्य पालन (Fisheries) के क्षेत्र में क्रांति से जुड़ा है.

सवाल 7: भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन हैं?
जवाब: भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी हैं.

सवाल 8: कौन सा महासागर पृथ्वी की सतह का एक तिहाई हिस्सा कवर करता है?
जवाब: प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) पृथ्वी की सतह का लगभग एक तिहाई हिस्सा कवर करता है.

सवाल 9: भारत में GST कब लागू हुआ था?
जवाब: भारत में GST 1 जुलाई, 2017 में लागू हुआ था.

सवाल 10: किस देश को ‘थंडर ड्रैगन की भूमि’ कहा जाता है?
जवाब: भूटान को 'थंडर ड्रैगन की भूमि' कहा जाता है.

