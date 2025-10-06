Advertisement
trendingNow12949852
Hindi Newsशिक्षा

Trending Quiz: विश्व की पहली पुस्तक छापने वाला देश कौन सा है?

GK Trending Quiz: हर दिन खुद को अपडेट रखने के लिए जीके का पढ़ना काफी जरूरी है. ऐसे में इस खबर में पढ़ें जीके से जुड़े 10 सवाल और जवाब. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 06, 2025, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trending Quiz: विश्व की पहली पुस्तक छापने वाला देश कौन सा है?

Trending GK: आज के समय में रेगुलर पढ़ाई के अलावा आपको जीके यानी सामान्य ज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए. इसी कड़ी में हम आपके लिए इस खबर में लेकर आए हैं 10 जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल और जवाब. ये सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं. इसलिए अगर आप किसी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. 

1. सवाल- मनुष्य के बाद सबसे समझदार जिव किसे कहा जाता है?
जवाब- डॉलफिन

2. सवाल- स्वस्थ इंसान की आंखें कितनी दूर तक देख सकती है?
जवाब- करीब 3-5 किलोमीटर तक

Add Zee News as a Preferred Source

UPSC Interview Question: अगर पीले रंग की टी-शर्ट को काले सागर में फेंकते हैं तो क्या होगा?

3. सवाल- विश्व की पहली पुस्तक छापने वाला देश कौन सा है?
जवाब- चीन

4. सवाल- मछली किसकी सहायता से सांस लेती है?
जवाब- गलफड़ों से

5. सवाल- किस जानवर के पीठ में कूबड़ पाई जाती है?
जवाब- ऊंट

6. सवाल- एक रेलगाड़ी के सिर्फ इंजन की कीमत कितनी होती है?
जवाब- 18 से 20 करोड़

7. सवाल- कौन से मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है?
जवाब- बरसात

90% लोगों को नहीं पता होगा इन दो शब्दों का सही इस्तेमाल! बोलने से पहले जानें कहां करें यूज

8. सवाल- इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहा हुआ था?
जवाब- अमेरिका में 

9. सवाल- पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है?
जवाब- ऑक्सीजन

10. सवाल- लाल-पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
जवाब- क्रोध करना

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

gkTrending Quiz

Trending news

पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
;