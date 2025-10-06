Trending Quiz: विश्व की पहली पुस्तक छापने वाला देश कौन सा है?

GK Trending Quiz: हर दिन खुद को अपडेट रखने के लिए जीके का पढ़ना काफी जरूरी है. ऐसे में इस खबर में पढ़ें जीके से जुड़े 10 सवाल और जवाब.
Trending GK: आज के समय में रेगुलर पढ़ाई के अलावा आपको जीके यानी सामान्य ज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए. इसी कड़ी में हम आपके लिए इस खबर में लेकर आए हैं 10 जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल और जवाब. ये सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं. इसलिए अगर आप किसी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए.
1. सवाल- मनुष्य के बाद सबसे समझदार जिव किसे कहा जाता है?
जवाब- डॉलफिन
2. सवाल- स्वस्थ इंसान की आंखें कितनी दूर तक देख सकती है?
जवाब- करीब 3-5 किलोमीटर तक
3. सवाल- विश्व की पहली पुस्तक छापने वाला देश कौन सा है?
जवाब- चीन
4. सवाल- मछली किसकी सहायता से सांस लेती है?
जवाब- गलफड़ों से
5. सवाल- किस जानवर के पीठ में कूबड़ पाई जाती है?
जवाब- ऊंट
6. सवाल- एक रेलगाड़ी के सिर्फ इंजन की कीमत कितनी होती है?
जवाब- 18 से 20 करोड़
7. सवाल- कौन से मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है?
जवाब- बरसात
8. सवाल- इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहा हुआ था?
जवाब- अमेरिका में
9. सवाल- पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है?
जवाब- ऑक्सीजन
10. सवाल- लाल-पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
जवाब- क्रोध करना
