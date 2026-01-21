GK Quiz: दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल यहीं होते हैं तैयार, क्या आप जानते हैं इस देश का नाम?

GK Trending Quiz: आज के आधुनिक समय में मोबाइल फोन एक ऐसा जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो हमारे जीवन का एक अहम और अभिन्न हिस्सा बन गया है. अब मोबाइल फोन सिर्फ संचार का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन और बैंकिंग जैसे कई महत्वपूर्ण कामों के लिए काफी जरूरी हो गया है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का प्रोडक्शन किस देश में होता है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता दिलाने में मदद करेगा.

सवाल 1: 'अकबरनामा' किसने लिखा था?

जवाब: 'अकबरनामा' अबुल फजल ने लिखा था, जो मुगल सम्राट अकबर के नौ रत्नों (नवरत्न) में से एक थे.

सवाल 2: चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर किसने बनवाया था?

जवाब: चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर (Tower of Victory) का निर्माण महाराणा कुम्भा (Maharana Kumbha) ने करवाया था.

सवाल 3: भारत में विधायक बनने का न्यूनतम आयु क्या है?

जवाब: भारत में विधानसभा (MLA) का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है.

सवाल 4: भारत में सांसद बनने का न्यूनतम आयु क्या है?

जवाब: भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित है.

सवाल 5: कौन सा पक्षी अपने पंखों की सुंदरता के लिए जाना जाता है?

जवाब: पंखों की सुंदरता के लिए मुख्य रूप से मोर (Peacock) जाना जाता है.

सवाल 6: भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है?

जवाब: भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य के डोंग गांव (Dhong Village) में होता है.

सवाल 7: सृष्टि के रचयिता कौन हैं?

जवाब: सनातन धर्म के अनुसार, भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता (निर्माता) माना जाता है.

सवाल 8: दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है.

सवाल 9: भारत के किस राज्य में पेपर मिल सबसे ज्यादा हैं?

जवाब: भारत में सबसे ज्यादा पेपर मिल महाराष्ट्र राज्य में हैं.

सवाल 10: दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का प्रोडक्शन किस देश में होता है?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का प्रोडक्शन चीन देश में होता है.

