GK Quiz: भारत नहीं, दुनिया के इस देश में बनते हैं सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें सरकारी भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं शामिल होते हैं. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 इंपोर्टेंट सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं.

सवाल 1: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है?

जवाब: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल राज्य में स्थित है.

सवाल 2: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया (Australia) है.

सवाल 3: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया (Asia) है.

सवाल 4: संविधान सभा की बैठक पहली बार कब हुई थी?

जवाब: संविधान सभा की पहली बैठक 09 दिसंबर, 1946 को हुई थी.

सवाल 5: नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?

जवाब: नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी.

सवाल 6: विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?

जवाब: विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 7: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्थापना 07 अप्रैल, 1948 को हुई थी.

सवाल 8: दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील (Lake Baikal) है, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है.

सवाल 9: भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया था?

जवाब: भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई, 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था.

सवाल 10: दुनिया में सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन किस देश में बनाए जाते हैं?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन (सिरेमिक) चीन में बनाए जाते हैं.

