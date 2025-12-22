Advertisement
trendingNow13050106
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: भारत नहीं, दुनिया के इस देश में बनते हैं सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Quiz: भारत नहीं, दुनिया के इस देश में बनते हैं सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन, क्या आप जानते हैं नाम?

Trending Quiz: दुनिया में सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन किस देश में बनाए जाते हैं? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: भारत नहीं, दुनिया के इस देश में बनते हैं सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें सरकारी भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं शामिल होते हैं. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 इंपोर्टेंट सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं. 

सवाल 1: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है?
जवाब: भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल राज्य में स्थित है. 

सवाल 2: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया (Australia) है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया (Asia) है.

सवाल 4: संविधान सभा की बैठक पहली बार कब हुई थी?
जवाब: संविधान सभा की पहली बैठक 09 दिसंबर, 1946 को हुई थी. 

सवाल 5: नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
जवाब: नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: एजुकेशन का नया दौर, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी है? 

सवाल 6: विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है. 

सवाल 7: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्थापना 07 अप्रैल, 1948 को हुई थी. 

सवाल 8: दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील (Lake Baikal) है, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है. 

सवाल 9: भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया था?
जवाब: भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई, 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था. 

सवाल 10: दुनिया में सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन किस देश में बनाए जाते हैं?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन (सिरेमिक) चीन में बनाए जाते हैं. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: हैरान कर देगा जवाब! क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
Maharashtra
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
Assam
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
uddhav thackeray
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
Goa Zila Panchayat election result
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला