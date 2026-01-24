GK Quiz: दुनिया का वो कौन सा जीव है, जिसकी जीभ काली होती है?

GK Trending Quiz: भारत में प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें शैक्षणिक प्रवेश और सरकारी नौकरी की परीक्षाएं शामिल होती है. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास अन्य विषयों की मजबूत जानकारी के साथ स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 यूनिक सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो भविष्य के लिए इस सवाल-जवाब के सेट को डाउनलोड भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: ‘पिंक सिटी’ किस शहर को कहा जाता है?

जवाब: पिंक सिटी (गुलाबी शहर) भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर को कहा जाता है.

सवाल 2: भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?

जवाब: क्षेत्रफल (Area) के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ (Kutch) है.

सवाल 3: किस जीव की आंखें खराब होने पर दूसरी आ जाती हैं?

जवाब: घोंघा (Snail) वह अनोखा जीव है, जिसकी आंखें खराब होने या कट जाने पर दूसरी नई आंख आ जाती है.

सवाल 4: वह कौन सा जानवर है, जो अपनी जीभ से कान साफ कर सकता है?

जवाब: जिराफ (Giraffe) वह जानवर है, जो अपनी लंबी जीभ से अपने कानों को साफ कर सकता है.

सवाल 5: दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है, जो अभी भी काम कर रही है?

जवाब: दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी जापान की कोंगो गुमी (Kongō Gumi) है, जो अभी भी काम कर रही है.

सवाल 6: भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है?

जवाब: क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा गांव गहमर (Gahmar) है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में स्थित है.

सवाल 7: दुनिया के किस मुस्लिम बहुल देश में भगवान राम की पूजा की जाती है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में भगवान राम की पूजा की जाती है.

सवाल 8: कौन सा पक्षी दूध से पानी को अलग कर सकता है?

जवाब: पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार, हंस (Swan) वह पक्षी है, जो दूध से पानी को अलग कर सकता है.

सवाल 9: पृथ्वी पर सबसे लंबी जीभ वाला जीव कौन सा है?

जवाब: पृथ्वी पर सबसे लंबी जीभ वाला जीव नीली व्हेल (Blue Whale) है.

सवाल 10: दुनिया का ऐसा कौन सा जीव है, जिसकी जीभ काली होती है?

जवाब: दुनिया में जिराफ (Giraffe) वह मुख्य जीव है, जिसकी जीभ गहरे काले या नीले-बैंगनी रंग की होती है.

