GK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस क्रिकेटर को 'स्विंग ऑफ सुल्तान' कहा जाता है?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं. उन परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को हर विषय पर मजबूत पकड़ बनानी पड़ती है, खासकर जनरल नॉलेज (GK) पर, क्योंकि यह चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. इसलिए उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वे जीके से जुड़े सवालों का नियमित अभ्यास करें और अपनी तैयारी को लगातार अपडेट करते रहें. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यहां 10 यूनिक सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं.

सवाल 1: भारत का कौन सा राज्य 'ब्लैक राइस' के लिए प्रसिद्ध है?

जवाब: भारत में 'ब्लैक राइस' (काला चावल), जिसे स्थानीय रूप से चाक-हाओ कहा जाता है, इसके लिए मणिपुर प्रसिद्ध है.

सवाल 2: किस ग्रह का एक दिन उसके एक साल के बराबर होता है?

जवाब: शुक्र (Venus) ग्रह का एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है, क्योंकि शुक्र पर एक दिन 243 पृथ्वी दिनों का होता है, जबकि उसका एक साल सिर्फ 225 पृथ्वी दिनों का होता है.



सवाल 3: भारत में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल किस शहर में लगा था?

जवाब: भारत में पहला ट्रैफिक सिग्नल 1953 में चेन्नई शहर में लगाया गया था, विशेष रूप से एग्मोर जंक्शन पर.

सवाल 4: किस पशु की आवाज को 'हिसिंग' कहा जाता है?

जवाब: 'हिसिंग' (फुफकारने) की आवाज सांप और बिल्ली की होती है, जो अक्सर खतरे या बचाव की मुद्रा में निकलने वाली आवाज होती है.

सवाल 5: भारत का कौन सा शहर ‘सिटी ऑफ ब्रिजेज’ के नाम से जाना जाता है?

जवाब: भारत का सूरत शहर ‘सिटी ऑफ ब्रिजेज’ (पुलों का शहर) के नाम से जाना जाता है.

सवाल 6: कागज किस पौधे की खोज से बना था?

जवाब: कागज मूल रूप से शहतूत (Mulberry) के पेड़ की छाल और रेशों से बनाया गया था, लेकिन पपीरस शब्द को मिस्र वासियों द्वारा पपीरस के पौधे से बनाए गए लेखन सतह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे 'पेपर' भी कहा जाता था.

सवाल 7: किस जानवर का दिल उसके सिर में होता है?

जवाब: झींगा (Shrimp) का दिल उसके सिर में होता है.

सवाल 8: भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे आधिकारिक नागरिक कैलेंडर के रूप में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है.

सवाल 9: किस पक्षी को 'Bird of Paradise' कहा जाता है?

जवाब: 'Bird of Paradise' या 'स्वर्गपक्षी' पैराडाएसियेडाए (Paradisaeidae) परिवार के पक्षियों को कहा जाता है

सवाल 10: किस क्रिकेटर को 'सुल्तान ऑफ स्विंग' कहा जाता है?

जवाब: 'सुल्तान ऑफ स्विंग' के नाम से वसीम अकरम को जाना जाता है.

