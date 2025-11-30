GK Quiz: क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस फल का DNA इंसानों से 60% मिलता-जुलता है?

Trending Quiz: दुनिया के किस फल का DNA इंसानों से 60% मिलता-जुलता है? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जीके के यूनिक सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं.
GK Trending Quiz: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार के पास अन्य विषयों की जानकारी के साथ स्ट्रांग सामान्य ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, जो उन्हें सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 यूनिक जनरल नॉलेज के सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं.
सवाल 1: दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला पक्षी कौन सा है?
जवाब: दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला पक्षी बार-टेल्ड गॉडविट (Bar-Tailed Godwit) है, जो एक ही उड़ान में बिना रुके हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है.
सवाल 2: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में किस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है?
जवाब: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में सबसे बड़ा योगदान पिंगली वेंकैया (Pingali Venkayya) का है.
सवाल 3: किस ग्रह पर हीरे की बारिश होती है?
जवाब: यूरेनस (Uranus) और नेपच्यून (Neptune) ग्रहों पर हीरों की बारिश होती है.
सवाल 4: दुनिया में सबसे अधिक पानी किस समुद्र में है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा पानी प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में है.
सवाल 5: मानव शरीर का कितने प्रतिशत हिस्सा पानी होता है?
जवाब: मानव शरीर में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा पानी होता है.
सवाल 6: दुनिया के किस देश में ज्वालामुखी सबसे ज्यादा है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया (Indonesia) में हैं.
सवाल 7: इंसान के शरीर में कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है?
जवाब: इंसान के शरीर में फीमर (जांघ की हड्डी) सबसे मजबूत हड्डी होती है.
सवाल 8: दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस वर्ष बनाया गया था?
जवाब: दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस 1971 में बनाया गया था, जिसे क्रीपर (Creeper) कहा जाता है.
सवाल 9: किस जानवर का दिल उसके शरीर के मुकाबले सबसे बड़ा होता है?
जवाब: ब्लू व्हेल का दिल उसके शरीर के आकार के मुकाबले दुनिया में सबसे बड़ा होता है.
सवाल 10: दुनिया के किस फल का DNA इंसानों से 60% मिलता-जुलता है?
जवाब: केला (Banana) एक ऐसा फल है, जिसका DNA इंसानों से 60% मिलता-जुलता है.
