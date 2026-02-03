GK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस भारतीय ने दिया था ‘पाकिस्तान’ नाम?

GK Trending Quiz: भारत के 9 पड़ोसी देशों में से एक प्रमुख देश 'पाकिस्तान' का नाम आपने जरूर से सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं, किस भारतीय ने ‘पाकिस्तान’ नाम दिया? आइए हम आपको इस हैरान करने वाले सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. इसी के साथ अगर आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी क्रैक करने में आपकी सहायता करेगा. आप चाहें तो इन सवालों के जवाब को नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: भारत के किस राज्य को 'फलों का कटोरा' कहा जाता है?

जवाब: भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य को 'फलों का कटोरा' कहा जाता है.

सवाल 2: दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया अर्नोल्डी (Rafflesia arnoldii) है.

सवाल 3: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक रेगिस्तान (Antarctic Desert) है.

सवाल 4: भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?

जवाब: भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है.

सवाल 5: भारत में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला व्यक्ति कौन हैं?

जवाब: भारत में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भारतीय क्रिकेटर 'विराट कोहली' के हैं'

सवाल 6: इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला व्यक्ति कौन हैं?

जवाब: इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स पुर्तगाली फुटबॉलर (Cristiano Ronaldo) के हैं.

सवाल 7: दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं?

जवाब: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) हैं.

सवाल 8: दुनिया का सबसे महंगा आम कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे महंगा आम जापानी मियाजाकी आम (Japanese Miyazaki Mango) है, जिसे 'सूरज का अंडा' (Egg of the Sun) भी कहा जाता है.

सवाल 9: दुनिया के किस देश की जनसंख्या सबसे कम है?

जवाब: दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी (Vatican City) है.

सवाल 10: ‘पाकिस्तान’ का नाम किस भारतीय ने दिया था?

जवाब: पाकिस्तान का नाम सबसे पहले 'चौधरी रहमत अली' (Choudhary Rahmat Ali) ने 1933 में लिखा और पेश किया था, जो ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के रहने वाले थे और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहे थे. चौधरी रहमत अली का मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए.

