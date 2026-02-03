Advertisement
trendingNow13097003
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस भारतीय ने दिया था ‘पाकिस्तान’ नाम?

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस भारतीय ने दिया था ‘पाकिस्तान’ नाम?

Trending Quiz: ‘पाकिस्तान’ का नाम किस भारतीय ने दिया था? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस भारतीय ने दिया था ‘पाकिस्तान’ नाम?

GK Trending Quiz: भारत के 9 पड़ोसी देशों में से एक प्रमुख देश 'पाकिस्तान' का नाम आपने जरूर से सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं, किस भारतीय ने ‘पाकिस्तान’ नाम दिया? आइए हम आपको इस हैरान करने वाले सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. इसी के साथ अगर आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी क्रैक करने में आपकी सहायता करेगा. आप चाहें तो इन सवालों के जवाब को नोट भी करके रख सकते हैं. 

सवाल 1: भारत के किस राज्य को 'फलों का कटोरा' कहा जाता है?
जवाब: भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य को 'फलों का कटोरा' कहा जाता है. 

सवाल 2: दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया अर्नोल्डी (Rafflesia arnoldii) है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक रेगिस्तान (Antarctic Desert) है.

सवाल 4: भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है?
जवाब: भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है.

सवाल 5: भारत में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला व्यक्ति कौन हैं?
जवाब: भारत में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भारतीय क्रिकेटर 'विराट कोहली' के हैं'

ये भी पढ़ें: GK Quiz: दुनिया की वो अनोखी जगह, जहां आज तक नहीं दिखा एक भी मच्छर, क्या आप जानते हैं नाम?

सवाल 6: इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला व्यक्ति कौन हैं?
जवाब: इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स पुर्तगाली फुटबॉलर (Cristiano Ronaldo) के हैं. 

सवाल 7: दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? 
जवाब: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) हैं.

सवाल 8: दुनिया का सबसे महंगा आम कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे महंगा आम जापानी मियाजाकी आम (Japanese Miyazaki Mango) है, जिसे 'सूरज का अंडा' (Egg of the Sun) भी कहा जाता है. 

सवाल 9: दुनिया के किस देश की जनसंख्या सबसे कम है?
जवाब: दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी (Vatican City) है. 

सवाल 10: ‘पाकिस्तान’ का नाम किस भारतीय ने दिया था?
जवाब: पाकिस्तान का नाम सबसे पहले 'चौधरी रहमत अली' (Choudhary Rahmat Ali) ने 1933 में लिखा और पेश किया था, जो ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के रहने वाले थे और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहे थे. चौधरी रहमत अली का मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड... देश में किस बोर्ड की परीक्षा मानी जाती है सबसे टफ?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
earthquake
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा
Budget Session
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
Punjab
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
Defence
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
Manipur CM
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
Mamata Banerjee
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?