GK Quiz: भारत का वो कौन सा राज्य जिसकी एक बार नहीं 3 बार बदल दी गई राजधानी?

General Knowledge Questions with Answers: भारत के इतिहास में कुछ राज्यों ने अपना नाम दर्ज किया है. देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. सभी राज्यों को अलग-अलग पहचान से जाना जाता है. सभी की अलग-अलग संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था है. भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानियां एक से ज्यादा है. जबकि, कुछ राज्य का नाम राजधानी के बार-बार बदल जाने के कारण चर्चाओं में हैं. एक ऐसा ही राज्य भारत के दाक्षिण में स्थित है जिसकी राजधानी एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार बदली जा चुकी है. कई बार राजधानी को बदला गया तो कभी प्रशासनिक वजहों से शहरों की राजधानी चेंज हुई. सामान्य ज्ञान का एक सवाल है जिसका जवाब सभी को पता होना चाहिए. भारत के किस राज्य की राजधानी को 3 बार बदला गया है, आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं.

भारत में किस राज्य की राजधानी दो है?

भारत में हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की दो राजधानियां हैं. मुख्य रूप से इन राज्यों को दो-दो राजधानी के कारण जाना जाता है. हिमाचल प्रदेश में गर्मियों में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला राजधानी है. उत्तराखंड में गर्मियों में गैरसैंण और सर्दियों में देहरादून राजधानी है. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है लेकिन सर्दियों में नागपुर राजधानी है.

वो कौन सा राज्य जिसकी 3 बार बदली गई राजधानी?

भारत का एक महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश है और इस राज्य की राजधानी 3 बार बदली जा चुकी है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की राजधानी के इतिहास में कई चरणों में बदलाव भी हुआ है.

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सबसे पहले क्या थी आंध्र प्रदेश की राजधानी?

1953 से आंध्र प्रदेश की राजधानी कुरनूल थी जो 1 अक्टूबर 1953 से 1 नवंबर 1956 तक रही. उस दौरान राज्य की ये अस्थायी राजधानी रही.

पहले हैदराबाद थी आंध्र प्रदेश की राजधानी

कुरनूल के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी जिसे 2014 में बदल दिया. दोनों राज्यों के बीच विभाजन होने के बाद हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया.

तीसरी बार में अमरावती बनी राजधानी

हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाने के बाद आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी बनाई गई. तीसरी बार में पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2026 की मंजूरी के बाद 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनी.

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