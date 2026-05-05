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Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: भारत का वो कौन सा राज्य जिसकी एक बार नहीं 3 बार बदल दी गई राजधानी?

GK Quiz: भारत का वो कौन सा राज्य जिसकी एक बार नहीं 3 बार बदल दी गई राजधानी?

General Knowledge Questions with Answers: भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी पहचान उनकी संस्कृति और इतिहास से होती है, मगर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो अपनी राजधानी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं. क्या आप एक ऐसे राज्य का नाम जानते हैं जो अपनी राजधानी बार-बार बदलने के कारण चर्चाओं में रहता है? आइए जानते हैं भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी 3 बार बदल दी गई है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 05, 2026, 10:19 AM IST
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Which is state capital has been changed 3 times
Which is state capital has been changed 3 times

General Knowledge Questions with Answers: भारत के इतिहास में कुछ राज्यों ने अपना नाम दर्ज किया है. देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. सभी राज्यों को अलग-अलग पहचान से जाना जाता है. सभी की अलग-अलग संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था है. भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानियां एक से ज्यादा है. जबकि, कुछ राज्य का नाम राजधानी के बार-बार बदल जाने के कारण चर्चाओं में हैं. एक ऐसा ही राज्य भारत के दाक्षिण में स्थित है जिसकी राजधानी एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार बदली जा चुकी है. कई बार राजधानी को बदला गया तो कभी प्रशासनिक वजहों से शहरों की राजधानी चेंज हुई. सामान्य ज्ञान का एक सवाल है जिसका जवाब सभी को पता होना चाहिए. भारत के किस राज्य की राजधानी को 3 बार बदला गया है, आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं.

भारत में किस राज्य की राजधानी दो है?

भारत में हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की दो राजधानियां हैं. मुख्य रूप से इन राज्यों को दो-दो राजधानी के कारण जाना जाता है. हिमाचल प्रदेश में गर्मियों में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला राजधानी है. उत्तराखंड में गर्मियों में गैरसैंण और सर्दियों में देहरादून राजधानी है. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है लेकिन सर्दियों में नागपुर राजधानी है.

वो कौन सा राज्य जिसकी 3 बार बदली गई राजधानी?

भारत का एक महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश है और इस राज्य की राजधानी 3 बार बदली जा चुकी है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की राजधानी के इतिहास में कई चरणों में बदलाव भी हुआ है. 

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सबसे पहले क्या थी आंध्र प्रदेश की राजधानी?

1953 से आंध्र प्रदेश की राजधानी कुरनूल थी जो 1 अक्टूबर 1953 से 1 नवंबर 1956 तक रही. उस दौरान राज्य की ये अस्थायी राजधानी रही.

पहले हैदराबाद थी आंध्र प्रदेश की राजधानी

कुरनूल के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी जिसे 2014 में बदल दिया. दोनों राज्यों के बीच विभाजन होने के बाद हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया.

तीसरी बार में अमरावती बनी राजधानी

हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाने के बाद आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी बनाई गई. तीसरी बार में पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2026 की मंजूरी के बाद 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनी.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आज, क्या जानते हैं यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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