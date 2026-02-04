GK Quiz: क्या आप जानते हैं, दुनिया में हीरों का सबसे बड़ा खजाना किस देश के पास है?

GK Trending Quiz: धरती पर पाए जाने वाला दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा एक बहुमूल्य रत्न है, जिसे हासिल करना लाखों लोगों का सपना होता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया में हीरों का सबसे बड़ा खजाना किस देश के पास है? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक और महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. इसी के साथ अगर आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी क्रैक करने में आपकी सहायता करेगा.

सवाल 1: WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है?

जवाब: वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) का प्रतीक चिन्ह (Logo) एक विशालकाय पांडा (Giant Panda) है.

सवाल 2: भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?

जवाब: भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है.

सवाल 3: भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई गोपालराव जोशी (Anandibai Joshi) थी.

सवाल 4: भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला आईपीएस (IPS) अधिकारी किरण बेदी (Kiran Bedi) थी.

सवाल 5: भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला आईएएस (IAS) अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा (Anna Rajam Malhotra) थीं.

सवाल 6: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?

जवाब: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी (Sucheta Kripalani) थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व किया था.

सवाल 7: संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को हुई थी.

सवाल 8: दुनिया का सबसे महंगा फल कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे महंगा फल जापान में पाया जाने वाला युबारी किंग मेलन (Yubari King Melon) है.

सवाल 9: दुनिया के किस देश की जनसंख्या सबसे कम है?

जवाब: वेटिकन सिटी (Vatican City) दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है.

सवाल 10: दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश मात्रा (Quantity) के हिसाब से रूस (Russia) है.

