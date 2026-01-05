GK Quiz: दुनिया का वो इकलौता देश कौन सा है, जिसके झंडे में नहीं दिखता लाल-सफेद-नीला रंग?

GK Trending Quiz: दुनिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्रीय ध्वज में लाल, सफेद और नीला रंग पाए जाते हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया का इकलौता वो देश कौन सा है, जिसके झंडे में लाल, सफेद और नीला रंग नहीं है. आइए हम आपको जीके के इस यूनिक सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने के साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता दिलाने में मदद करेगा.

सवाल 1: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया (Asia) है.

सवाल 2: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है

सवाल 3: किस गैस को ‘हंसाने वाली गैस’ कहा जाता है?

जवाब: नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) गैस को ‘हंसाने वाली गैस’ (Laughing Gas) कहा जाता है.

सवाल 4: मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?

जवाब: मानव शरीर में वयस्क (Adult) होने पर 206 हड्डियां होती हैं.

सवाल 5: नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है?

जवाब: नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं.

सवाल 6: भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल (Lotus) है.

सवाल 7: पानी का रासायनिक सूत्र क्या है?

जवाब: पानी का रासायनिक सूत्र (Chemical Formula) H₂O है.

सवाल 8: भारत के किस राज्य में फूलों का सबसे बड़ा बागान है?

जवाब: भारत में सबसे बड़े फूलों के बागान के रूप में कर्नाटक राज्य को जाना जाता है.

सवाल 9: एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है?

जवाब: एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, जो भारत के श्रीनगर शहर में स्थित है.

सवाल 10: दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है, जिसके झंडे में लाल, सफेद और नीला रंग नहीं है?

जवाब: वर्तमान में जमैका (Jamaica) एकमात्र ऐसा देश है, जिसके झंडे में लाल, सफेद और नीला रंग नहीं है.

