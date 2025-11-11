GK Quiz: क्या आप जानते हैं, ऐसा कौन सा फल है जो काटने पर उल्टा हो जाता है?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल अलग-अलग प्रकार की कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. ऐसे में उन परीक्षाओं में सफल होने के लिए कैंडिडेट्स के पास हर विषय की अच्छी जानकारी होना बेहद आवश्यक है, खासकर जनरल नॉलेज (GK) की. इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को समय-समय पर जीके के सवालों का अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि वे देश-दुनिया से जुड़ी जानकारियों से अपडेटेड रहें. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए यहां 10 यूनिक सामान्य ज्ञान सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं. जो निश्चित रूप से आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: किस नदी को 'दक्षिण गंगा' कहा जाता है?

जवाब: गोदावरी नदी को 'दक्षिण गंगा' कहा जाता है.

सवाल 2: विश्व की सबसे हल्की धातु कौन सी है?

जवाब: विश्व की सबसे हल्की धातु लिथियम है



सवाल 3: किस भारतीय वैज्ञानिक को 'मिसाइल मैन' कहा जाता है?

जवाब: 'मिसाइल मैन' के नाम से जाने जाने वाले भारतीय वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम हैं.

सवाल 4: भारत का पहला कंप्यूटर केंद्र कहां स्थापित हुआ था?

जवाब: भारत का पहला कंप्यूटर केंद्र कोलकाता (तब कलकत्ता) में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute) में स्थापित हुआ था.

सवाल 5: भारत के किस राज्य को 'मसालों की भूमि' कहा जाता है?

जवाब: भारत में केरल को 'मसालों की भूमि' या 'मसाला उद्यान' कहा जाता है.

सवाल 6: गणतंत्र दिवस पर पहली बार परेड कब हुई थी?

जवाब: गणतंत्र दिवस की पहली परेड 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम (अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम) में आयोजित की गई थी.

सवाल 7: पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है?

जवाब: सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है.

सवाल 8: किस विटामिन को एंटी-स्कर्वी विटामिन कहा जाता है?

जवाब: विटामिन-C को एंटी-स्कर्वी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह स्कर्वी रोग को रोकता और ठीक करता है, जो विटामिन-C की कमी के कारण होता है.

सवाल 9: भारत का राष्ट्रीय जलीय (Aquatic) पशु कौन है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन (Ganges River Dolphin) है, जिसे वैज्ञानिक रूप से 'प्लैटनिस्टा गैंगेटिका' कहा जाता है.

सवाल 10: ऐसा कौन सा फल है, जो काटने पर उल्टा हो जाता है?

जवाब: वह फल तरबूज है, जो काटने पर उल्टा हो जाता है. दरअसल, तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है, लेकिन जब उसे काटा जाता है, तो इसके अंदर का लाल रंग ऊपर आ जाता है और बाहर का हरा छिलका नीचे चला जाता है, जो एक 'उल्टा' प्रभाव बनाता है.

