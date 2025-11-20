GK Quiz: दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चिड़िया कौन सी है, जो उड़ नहीं सकती?

Trending Quiz: दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चिड़िया कौन सी है, जो उड़ नहीं सकती? आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग के सवाल और उनके जवाब के बारे में बताते हैं.
Trending Photos
GK Trending Quiz: भारत में हर साल विभिन्न प्रकार की सैकड़ों प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी की तैयार कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार के पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करेगा.
सवाल 1: भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला डॉक्टर डॉ. आनंदीबाई गोपालराव जोशी थी.
सवाल 2: भारत के किस शहर में सबसे पुराना अदालत है?
जवाब: भारत का सबसे पुराना अदालत कोलकाता शहर में है, जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय (High Court) है.
सवाल 3: विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान है.
सवाल 4: कौन सा जानवर कभी कूद नहीं सकता है?
जवाब: हाथी एक ऐसा जानवर है, जो कभी कूद नहीं सकता है.
सवाल 5: कौन सा जानवर आसमान की ओर नहीं देख सकता है?
जवाब: सूअर (Pig) वह जानवर है, जो आसमान की ओर नहीं देख सकता है.
ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, किस क्रिकेटर को 'स्विंग ऑफ सुल्तान' कहा जाता है?
सवाल 6: किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है?
जवाब: दरियाई घोड़े (Hippopotamus) को गुलाबी रंग का पसीना आता है.
सवाल 7: किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है?
जवाब: दरियाई घोड़े (Hippopotamus) का दूध गुलाबी रंग का होता है.
सवाल 8: किस जानवर का दूध काले रंग का होता है?
जवाब: मादा काले गैंडे (African black rhinoceros) का दूध काले रंग का होता है.
सवाल 9: मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे नाजुक होता है?
जवाब: मानव शरीर के मस्तिष्क को सबसे नाजुक और कोमल अंग माना जाता है.
सवाल 10: दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चिड़िया कौन सी है, जो उड़ नहीं सकती?
जवाब: दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चिड़िया शुतुरमुर्ग (Ostrich) है, जो 70 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन वह उड़ नहीं सकती.
ये भी पढ़ें: GK Quiz: वह कौन सी चीज है, जो आपकी है लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं?