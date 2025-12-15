Advertisement
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है?

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है?

Trending Quiz: भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? आइए आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:58 PM IST
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है?

GK Trending Quiz: भारत में हर साल कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें सरकारी नौकरियां और प्रवेश परीक्षाएं शामिल होती है. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ मजबूत जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 इंपोर्टेंट सवाल और जवाब का सेट लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है.

सवाल 2: सूरज का असली रंग क्या है?
जवाब: सूरज का असली रंग सफेद है. 

सवाल 3: मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है?
जवाब: मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर (Femur) है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं.

सवाल 4: एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं?
जवाब: एक सप्ताह में कुल 10,080 मिनट होते हैं.

सवाल 5: एक साल में कितने सप्ताह होते हैं?
जवाब: एक साल में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है.

सवाल 6: मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है?
जवाब: मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी हंसली यानी कॉलरबोन (Clavicle) मानी जाती है.

सवाल 7: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन (Ganges River Dolphin) है.

सवाल 8: शरीर में किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है?
जवाब: शरीर में विटामिन A की कमी से रतौंधी (Night Blindness) होती है.

सवाल 9: संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को हुई थी. 

सवाल 10: भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है?
जवाब: भारत का पहला डिजिटल गांव अकोदरा (Akodara) है, जो गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित है.

