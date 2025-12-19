Advertisement
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: क्या आप जानते हैं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?

Aravalli Range quiz: अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कहां स्थित है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और अरावली पर्वतमाला से जुड़े सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:47 PM IST
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?

Aravalli Mountain Range Quiz: अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है, जो उत्तर-पश्चिमी भारत में स्थित है और लगभग 670 किलो मीटर दक्षिण-पश्चिम दिशा में फैली हुई है. अरावली पर्वतमाला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान से होते हुए गुजरात के अहमदाबाद में समाप्त होती है. आइए हम आपको अरावली पर्वतमाला से जुड़े 10 जीके के सवालों के जवाब बताते हैं, जो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा भाग किस राज्य में स्थित है?
जवाब: अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा भाग भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है. 

सवाल 2: अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
जवाब: अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सेर (Ser) है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है. 

सवाल 3: अरावली पर्वतमाला भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है?
जवाब: अरावली पर्वतमाला भारत में मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश) से होकर गुजरती है और अहमदाबाद में समाप्त होती है. 

सवाल 4: अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है?
जवाब: अरावली पर्वतमाला का निर्माण मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की प्राचीन अवसादी और रूपांतरित चट्टानों जैसे- क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस, संगमरमर, आदि से हुई है. 

सवाल 5: अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं?
जवाब: अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली प्रमुख नदियों में लूनी (Luni), बनास (Banas), साबरमती (Sabarmati) और साहिबी (Sahibi) शामिल हैं.

सवाल 6: अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में किस नाम से भी जाना जाता है?
जवाब: अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में मुख्य रूप से आडावाला पर्वत (Ada-Vala Parvat) या अर्बुदाचल (Arbudachal) के नाम से जाना जाता है.

सवाल 7: अरावली पर्वतमाला के कारण कौन सी हवाएं मैदानी इलाकों की रक्षा करती हैं?
जवाब: अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म, धूल भरी हवाओं (लू) और पश्चिमी हवाओं को रोककर मैदानी इलाकों की रक्षा करती है. 

सवाल 8: अरावली पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है?
जवाब: अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वत (Residual Mountain) का उदाहरण है, जो दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं (Fold Mountains) में से एक थी, लेकिन लाखों वर्षों के अपरदन (Erosion) के कारण अरावली पर्वतमाला अब अपने मूल स्वरूप के अवशेष के रूप में बची है.

सवाल 9: अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था?
जवाब: अरावली पर्वतमाला का निर्माण लगभग 1.2 से 3.2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, जो इसे दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक बनाता है.

सवाल 10: अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
जवाब: अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर (Guru Shikhar) है, जो राजस्थान के माउंट आबू (Mount Abu) में स्थित है. 

