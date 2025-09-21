GK Quiz: क्या जानते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा और छोटा अंग कौन सा है?
Advertisement
trendingNow12930613
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: क्या जानते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा और छोटा अंग कौन सा है?

Human Body Parts GK Quiz: आप अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं. शरीर का कौन सा अंग बड़ा, कौन सा छोटा या कौन सा ज्यादा व्यस्त रहता है? इसके बारे में क्या आपको पता है? आइए शरीर के अंग से संबंधित कुछ सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 07:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: क्या जानते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा और छोटा अंग कौन सा है?

Human Body Parts GK Quiz: जब शरीर के अंगों की बात होती है तो हम सभी आंतरिक संरचनाओं के बारे में सोचते हैं. हृदय, फेफड़े या आंत जैसे इंटरनल बॉडी पार्ट का ख्याल आता है. मगर कभी शरीर के उस अंग पर गौर करते ही नहीं जो सबसे बड़ा या सबसे छोटा होता है. अगर आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है तो शायद शरीर के बड़े अंग के बारे में आप जानते हों या जो सबसे छोटा अंग है, उसके बारे में पता होगा. अगर नहीं, तो चिंता न करें आज के सामान्य ज्ञान में शरीर के अंगों से संबंधित ही सवाल जवाब रहेंगे. आइए शरीर के अंगों से जुड़े कुछ सवाल और उसके जवाब बताते हैं.

सवाल 1:- एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है?

उत्तर:- एक मिनट यानी 60 सेकंड में मानव का हृदय 72 बार धड़कता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?

उत्तर:- शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती जो जांघ में होती है.

सवाल 3:- शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है?

उत्तर:- मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है.

सवाल 4:- शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है?

उत्तर:- हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है.

सवाल 5:- मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है?

उत्तर:- पीनियल ग्रंथि शरीर का सबसे छोटा अंग है. पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है.

सवाल 6:- दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है?

उत्तर:- बच्चों के दूध के दांत 20 होते हैं और एडल्ट हो जाने पर दांतों की संख्या 32 हो जाती है.

सवाल 7:- मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है.

उत्तर:- शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कॉलर बोन होती है.

सवाल 8:- मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है?

उत्तर:- पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं. 

सवाल 9:- शरीर के 3 सबसे बड़े अंग कौन से हैं?

उत्तर:- शरीर के 3 सबसे बड़े अंग- त्वचा, लिवर और मस्तिष्क हैं.

सवाल 10:- मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं?

उत्तर:- शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: चीन से भारत पैदल यात्रा करके आने वाले ह्वेनसांग कौन? देश में रहे थे 15 साल

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
weather update
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
;