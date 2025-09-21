GK Quiz: क्या जानते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा और छोटा अंग कौन सा है?

Human Body Parts GK Quiz: जब शरीर के अंगों की बात होती है तो हम सभी आंतरिक संरचनाओं के बारे में सोचते हैं. हृदय, फेफड़े या आंत जैसे इंटरनल बॉडी पार्ट का ख्याल आता है. मगर कभी शरीर के उस अंग पर गौर करते ही नहीं जो सबसे बड़ा या सबसे छोटा होता है. अगर आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है तो शायद शरीर के बड़े अंग के बारे में आप जानते हों या जो सबसे छोटा अंग है, उसके बारे में पता होगा. अगर नहीं, तो चिंता न करें आज के सामान्य ज्ञान में शरीर के अंगों से संबंधित ही सवाल जवाब रहेंगे. आइए शरीर के अंगों से जुड़े कुछ सवाल और उसके जवाब बताते हैं.

सवाल 1:- एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है?

उत्तर:- एक मिनट यानी 60 सेकंड में मानव का हृदय 72 बार धड़कता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?

उत्तर:- शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती जो जांघ में होती है.

सवाल 3:- शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है?

उत्तर:- मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है.

सवाल 4:- शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है?

उत्तर:- हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है.

सवाल 5:- मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है?

उत्तर:- पीनियल ग्रंथि शरीर का सबसे छोटा अंग है. पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है.

सवाल 6:- दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है?

उत्तर:- बच्चों के दूध के दांत 20 होते हैं और एडल्ट हो जाने पर दांतों की संख्या 32 हो जाती है.

सवाल 7:- मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है.

उत्तर:- शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कॉलर बोन होती है.

सवाल 8:- मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है?

उत्तर:- पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं.

सवाल 9:- शरीर के 3 सबसे बड़े अंग कौन से हैं?

उत्तर:- शरीर के 3 सबसे बड़े अंग- त्वचा, लिवर और मस्तिष्क हैं.

सवाल 10:- मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं?

उत्तर:- शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: चीन से भारत पैदल यात्रा करके आने वाले ह्वेनसांग कौन? देश में रहे थे 15 साल