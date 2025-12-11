Advertisement
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है?

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है?

Trending Quiz: दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है? आइए आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और सामान्य ज्ञान के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:22 PM IST
GK Quiz: क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है?

GK Trending Quiz: किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए एक उम्मीदवार के पास देश और दुनिया की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ मजबूत जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो इन सवालों के जवाब को भविष्य के लिए नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
जवाब: भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था.

सवाल 2: भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है?
जवाब: भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग नामक संस्था ने ली है. 

सवाल 3: पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखी थी?
जवाब: श्रीमद्भगवद्गीता (गीता) की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी. 

सवाल 4: रामायण के रचयिता कौन थे?
जवाब: रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, जिन्हें 'आदिकवि' भी कहा जाता है. 

सवाल 5: अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
जवाब: अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से अलास्का (Alaska) है. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: किस विटामिन को कहा जाता है ‘सनशाइन विटामिन’? जानें सही जवाब

सवाल 6: अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं?
जवाब: अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका) में कुल 50 राज्य हैं. 

सवाल 7: भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है?
जवाब: भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) है. 

सवाल 8: विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया (Asia) है. 

सवाल 9: भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी?
जवाब: भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत अप्रैल 1951 में हुई थी. 

सवाल 10: दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश आइसलैंड (Iceland) है, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स (Global Peace Index) 2025 के अनुसार 2008 से लगातार इस सूची में पहले स्थान पर है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: धरती का अनोखा देश: जहां आधा साल दिन, आधा साल रात, क्या आप जानते हैं नाम?

