GK Quiz: मानव शरीर का वह कौन सा एकमात्र अंग है, जिसे डोनेट नहीं किया जा सकता?

GK Trending Quiz: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए एक उम्मीदवार के पास स्ट्रांग जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे क्रैक करने के लिए आपके पास अन्य विषयों की अच्छी जानकारी के साथ मजबूत सामान्य ज्ञान का होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं.

सवाल 1: दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे हल्की धातु लिथियम (Li) है.

सवाल 2: भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?

जवाब: क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा (Goa) है.



सवाल 3: 'मोना लिसा' की पेंटिंग किसने बनाई थी?

जवाब: 'मोना लिसा' (Monalisa) की पेंटिंग इतालवी कलाकार लियोनार्डो दा विंची (Leonardo da Vinci) ने बनाई थी.

सवाल 4: सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?

जवाब: सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति (Jupiter) है.

सवाल 5: अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था?

जवाब: अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह (Artificial Satellite) स्पुतनिक 1 (Sputnik 1) था.

सवाल 6: मानव शरीर का कौन सा अंग बिना थके जीवन भर काम करता है?

जवाब: मनुष्य शरीर का दिल (Heart) वह अंग है, जो जीवन भर बिना थके लगातार काम करता है.

सवाल 7: वह कौन सा देश है, जहां एक समय में दो अलग-अलग कैलेंडर सिस्टम चलते हैं?

जवाब: इथियोपिया (Ethiopia) वह देश है, जहां एक साथ दो कैलेंडर सिस्टम चलते हैं.

सवाल 8: इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है?

जवाब: इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन (Oxygen) पाया जाता है.

सवाल 9: दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) है.

सवाल 10: मानव शरीर का एकमात्र वह अंग कौन सा है, जिसे डोनेट नहीं किया जा सकता है?

जवाब: मानव शरीर में मस्तिष्क (Brain) एकमात्र ऐसा अंग है, जिसे वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट नहीं किया जा सकता है.

