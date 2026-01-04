GK Quiz: दुनिया की वो अनोखी जगह, जहां आज तक नहीं दिखा एक भी मच्छर, क्या आप जानते हैं नाम?

GK Trending Quiz: धरती के अधिकांश हिस्सों पर मच्छरों की मौजूदगी आम है और वे दुनिया भर में पाए जाते हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया का वह खास जगह कौन सा है, जहां आज तक एक भी मच्छर नहीं पाया गया है. आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं. जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: किस भारतीय वैज्ञानिक को 'मिसाइल मैन ऑफ इंडिया' कहा जाता है?

जवाब: भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को 'मिसाइल मैन ऑफ इंडिया' कहा जाता है.

सवाल 2: भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है?

जवाब: भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है.

सवाल 3: दुनिया के किस देश में सूर्योदय सबसे पहले होता है?

जवाब: दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय किरिबाती (Kiribati) गणराज्य के पूर्वी द्वीपों पर होता है.

सवाल 4: दुनिया की सबसे ठंडी जगह कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका का पूर्वी अंटार्कटिक पठार (Eastern Antarctic Plateau) है.

सवाल 5: दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगह कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगह रूस के साइबेरिया में स्थित ओइमाकॉन (Oymyakon) है

सवाल 6: भारत की सबसे ठंडी जगह कौन सी है?

जवाब: भारत की सबसे ठंडी जगह द्रास (Dras) है, जो लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है.

सवाल 7: भारत की सबसे ठंडी आबाद जगह कौन सी है?

जवाब: भारत की सबसे ठंडी आबाद जगह लद्दाख का द्रास (Drass) है, जिसे 'लद्दाख का प्रवेश द्वार' भी कहा जाता है.

सवाल 8: भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब: भारत की सबसे लंबी नदी गंगा (Ganga) है.

सवाल 9: संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?

जवाब: संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को नई दिल्ली में हुई थी.

सवाल 10: दुनिया में वह कौन सी जगह है, जहां एक भी मच्छर नहीं है?

जवाब: दुनिया में अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसी जगह है, जहां एक भी मच्छर नहीं है.

